Ajax en Francesco Farioli hebben een groot mentaliteitsprobleem in zinderende titelstrijd: 'Een totaal absurde houding'

Het was een apotheose van -heb ik me jou daar- in Groningen. In de slotminuut van een krankzinnig duel scoorde Groningen de gelijkmaker, waardoor niet Ajax maar PSV als nummer 1 de laatste speelronde in gaat. PSV beleefde dit jaar een inzinking, maar Ajax beleeft dat nu. En dat heeft alles met geloof te maken.

Al weken zijn er scheurtjes te zien in het vertrouwen van Ajax. Waar iedereen de boel tot rust maande na de verliespartij tegen FC Utrecht, lijken nu ook de spelers gebroken. Na dertien ongeslagen duels is het nu al voor de vierde keer op rij raak. Ajax stond versteld hoe snel zij de koppositie overnamen van PSV in februari, maar nog sneller hebben zij hem nu alweer vergeven.

Geloof in de titel

Francesco Farioli heeft nooit durven zeggen dat Ajax mee deed om de titel. De top-3 bereiken was het doel, later werd de Champions League behalen het doel, maar nooit de titel. Een absurde houding voor een ploeg die met 9 punten voor staat. Dan moet je altijd streven naar het kampioenschap als doel. Farioli had dat gewoon moeten zeggen.

Farioli noemde op de persconferentie dat hij heeft geleerd altijd van het ergste uit te gaan. In dit geval dus ook een inzinking zoals Ajax meemaakt de laatste vier speelronden. Hij wilde zelfs even bevestigen dat hij al had voorspeld dat Ajax het moeilijk zou krijgen. "Er zijn dingen waar ik geen gelijk in wil hebben. Helaas had ik hier gelijk in", zei hij na afloop. Terwijl zijn ploeg aan het huilen was, gaf hij opmerkelijk aan dat juist dit soort scenario's de reden zijn dat we van voetbal houden.

Op jezelf inpraten

Juist het ontkennen van een hoop op de titel kan weleens het probleem zijn in Amsterdam. Het lijkt een vertouwenskwestie te zijn bij Ajax, dat steeds benauwder werd naarmate er niet werd gewonnen de afgelopen weken. De warriors van Farioli zagen de battles steeds minder worden en de druk alleen maar groter. Maar wanneer de leidinggevende zegt dat het ook prima is om tweede te worden, dan mist de urgentie in het koppie. Het is Ajax-onwaardig om met 9 punten voorsprong niet uit te spreken dat kampioenschap het doel is.

Er was weinig aan de hand voor Ajax, Farioli had goed geanalyseerd wat hij anders kon doen in Groningen en stuurde wat andere spelers het veld op. Dat sloeg aan, de latere wissels sloegen ook aan toen het nodig was. Niks aan de hand, Farioli zette Ajax op koers voor de winst.

Maar op moment suprême, als júíst geloof in een goede afloop nodig is, mist dat bij Ajax. Als je als groep continu gewaarschuwd wordt voor een groot risico dat kan komen, verlam je vanzelf als de situatie zich voor doet. Vertel je de groep dat je onoverwinnelijk bent en elke situatie aan kan, vechten ze de tegenstander de tent uit.

Over mijn lijk-mentaliteit

Die mentaliteit was in de slotfase van de wedstrijd in Groningen aan de thuisploeg toebedeeld. Op het moment dat Mats Seuntjens de vrije trap had neergelegd, voelde heel het stadion- en waarschijnlijk ook de spelers- deze bal gaat erin. En het gebeurde. Had Ajax in de titel geloofd, waren zij met een over mijn lijk-mentaliteit in die zestien gaan staan. Ajax moet nog één keer pogen de scherven op te rapen en met zeer goede lijm alles aan elkaar te plakken. Ze moeten nu stoïcijns naar zichzelf kijken tegen Twente. Winnen en dan maar afwachten.

Ajax zal -ironisch genoeg- een bloemetje moeten sturen naar Maurice Steijn, die na een mislukte periode vertrok uit Amsterdam. Hij kan met zijn Sparta koploper PSV in de weg zitten op Het Kasteel. Al kan je jezelf ernstig afvragen of Ajax een kampioenschap nog wel verdient. Eén ding is in ieder geval in het voordeel van Ajax: Sparta speelt nog voor de play-offs voor Europees voetbal. Daarbij heeft Ajax op de harde manier ondervonden dat tegenstanders maar wat graag een eventueel kampioensfeestje in de weg willen zitten.

