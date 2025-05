Ajax en PSV strijden om de landstitel: dit zijn de mogelijke scenario's in de Eredivisie

Ajax leek afgelopen weekend de landstitel te kunnen gaan pakken, maar na een onwaarschijnlijke voetbaldag ligt strijd weer helemaal open. De koploper heeft met nog twee duels te gaan nog maar één punt voorsprong op PSV. Beide teams komen woensdag weer in actie: Ajax gaat op bezoek bij FC Groningen en PSV ontvangt Heracles Almelo. Lees hier de mogelijke scenario's in de Eredivisie.

Ajax had nog niet zo lang geleden een voorsprong van negen punten op PSV, maar die is na de 4-0 nederlaag tegen FC Utrecht, het 1-1 gelijkspel tegen Sparta en het 3-0 verlies tegen NEC bijna helemaal verdwenen. De Amsterdammers hebben inmiddels nog maar één punt voorsprong met nog twee duels te gaan.

LIVE Eredivisie | Ajax kan vanavond kampioen worden, PSV hoopt op stunt van Groningen De titelstrijd in de Eredivisie kan in theorie vanavond al beslist worden. Als Ajax op bezoek bij FC Groningen wint en PSV verliest thuis van Heracles, kroont Ajax zich ondanks alle onrust tot kampioen van Nederland. Die kans lijkt echter nihil, gezien de vorm waarin de koploper zich bevindt. Volg de voorlaatste speelronde van de Eredivisie hieronder, met ook aandacht voor de zeven andere duels.

Wanneer kan Ajax kampioen worden?

Ajax had zondag al kampioen kunnen worden. Dan had Feyenoord van PSV moeten winnen en moest Ajax in eigen huis NEC verslaan. Feyenoord kwam al snel met 2-0 voor en dus leek er een feest aanstaande in Amsterdam, maar PSV draaide het in de tweede helft volledig om en vervolgens werd Ajax thuis afgedroogd. De ploeg van Francesco Farioli heeft nog één punt voorsprong, maar PSV heeft wel een veel beter doelsaldo dan de concurrent uit Amsterdam (+59 tegenover +33).

Scenario 1: Ajax wordt kampioen tegen FC Groningen

Ondanks de nederlaag tegen NEC, kan Ajax woensdag in Groningen kampioen worden. Dan moeten de Amsterdammers winnen en moet PSV in eigen huis verliezen van Heracles. Gebeurt dat niet, dan wordt de titelstrijd op de laatste speeldag beslist.

Scenario 2: Ajax wordt tegen FC Twente kampioen

Als Ajax en PSV allebei hun midweekse wedstrijd winnen dan moet de ploeg van Farioli het op de laatste dag afmaken tegen FC Twente. Een zege is dan voldoende om de titel te pakken. Dat zal veel Ajax-fans laten terugdenken aan 2011 toen Ajax in een rechtstreeks duel met de Tukkers het landskampioenschap binnen wist te slepen.

Scenario 3: PSV wordt kampioen

Het laatste scenario is er eentje waar een maand geleden weinig mensen rekening mee zullen hebben gehouden. PSV kan nog altijd kampioen worden, maar is afhankelijk van Ajax. De ploeg van Peter Bosz moet van Heracles en Sparta winnen en hopen dat Ajax een misstap maakt op bezoek bij FC Groningen óf thuis tegen FC Twente.

