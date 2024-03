Ajax geeft het weg en komt op achterstand tegen Fortuna Sittard

Ondanks een vroege voorsprong geeft Ajax het zondagmiddag helemaal weg. De Amsterdammers staan nu zelf 1-2 achter tegen Fortuna Sittard.

De verdediging van Fortuna liet Taylor wel erg ver komen en daar maakte de middenvelder gebruik van. Hij schoot raak en liet doelman Michael Verrips kansloos. Het was het tweede Eredivisieduel op rij dat Taylor een doelpunt maakte. Tegen FC Utrecht was hij ook trefzeker.

Net na rust was het Deroy Duarte die de gelijkmaker maakte. Hij kwam door aan de rechterkant en schoot enigszins verrassend op doel. Doelman Diant Ramaj zag er niet lekker uit bij het schot in de korte hoek, waardoor het 1-1 werd. Niet veel later lag de bal weer in het net. Uitgerekend oud-Ajacied Kaj Sierhuis zette de bezoekers op voorsprong.

Drukke week

Het is voor Ajax de derde wedstrijd in een week tijd in eigen huis. In de Eredvisie won het vorige week met 2-0 van FC Utrecht en donderdag speelde het dus gelijk tegen Aston Villa, de nummer vier in de Premier League. Waar het hele seizoen de verdediging zo lek als een mandje was, kreeg het in de vorige twee wedstrijden geen doelpunt tegen. Dat is niet los te zien van het andere systeem waarin het sinds kort speelt.

Geen Brobbey

Brian Brobbey is de opvallende afwezige bij de basisopstelling van Van 't Schip. De spits zit wel op de bank, maar Chuba Akpom staat in de punt van de aanval. Brobbey kampte eerder al met lichte knieklachten. Dat zou gaan om een geïrriteerde pees in het gewricht volgens zijn trainer.

John van 't Schip koos er twee weken geleden voor om tegen AZ met vijf verdedigers te gaan spelen. In die wedstrijd werd nog met 2-0 verloren, maar sindsdien lijken de gaten gedicht. Toch is er een probleem voor Ajax, want Devyne Rensch is na zijn rode kaart tegen Utrecht geschorst. Hij stond donderdag nog in de basis in de Conference League, maar moet het duel met Fortuna dus aan zich voorbij laten gaan.

Ten opzichte van donderdag is Josip Sutalo er weer bij. De Kroaat was in Europa tegen een schorsing aangelopen, maar mag tegen Fortuna natuurlijk wel gewoon spelen. Hij neemt de plek van Rensch dus over en Tristan Gooijer staat weer rechtsback. Het lijkt erop dat Van 't Schip de rest van zijn elftal gewoon laat staan.

Oude bekenden bij Fortuna

Bij Fortuna komt Ajax waarschijnlijk twee oude bekenden tegen. Het lijkt erop dat Mitchell Dijks als linksback gaat spelen en Kaj Sierhuis in de spits. Voor die laatste moeten de Amsterdammers oppassen, want de spits maakte vorige week tegen Excelsior een hattrick en gaf ook nog eens twee assists.

Opstellingen Ajax en Fortuna Sittard

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Kaplan, Hato, Sosa; Henderson, Mannsverk, Taylor, Hlynnson; Akpom

Opstelling Fortuna Sittard: Verrips; Pinto, Guth, Siovas, Dijks; Özyakup, Duarte, Oratmangoen; Lonwijk, Sierhuis, Cordoba