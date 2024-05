Ajax hoopt op mirakel van Fiorentina voor deelname aan groepsfase Europa League

Ajax heeft de vijfde plek in de Eredivisie definitief veilig gesteld. Die plek brengt de Amsterdammers naar de tweede voorronde van de Europa League. Maar dankzij een mogelijk mirakel kan Ajax alle voorronden overslaan en rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League gaan. Alle ogen zijn in Amsterdam daarvoor gericht op Fiorentina.

Ajax moest voor het mirakel allereerst zelf op de vijfde plek in de Eredivisie eindigen. Dat lukte. Ajax mag Feyenoord bedanken voor het feit dat plek vijf überhaupt al een ticket voor de voorronden oplevert, want dankzij de bekerwinst van de aartsrivaal, schoven alle Europese tickets een positie op in de Eredivisie en hoeft nummer vijf Ajax niet de play-offs in.

Aartsrivaal Ajax en AZ profiteren van bekerwinst Feyenoord in strijd om Europese tickets Feyenoord heeft zondag de KNVB Beker gewonnen en dat heeft ook invloed op de verdeling van de Europese tickets. De Rotterdammers stevenen namelijk hard af op de tweede plaats in de Eredivisie en verdienen met de bekerwinst ook een Europees ticket. Dat levert goed nieuws op voor aartsrivaal Ajax, maar ook AZ zal erg blij zijn met de zege van de Rotterdammers.

FC Porto

Allereerst was Ajax afhankelijk van FC Porto. Die club moest in de Portugese competitie op plek drie eindigen om Ajax te helpen. Porto won in de laatste speelronde van directe concurrent Braga en verzekerde zich daarmee van plek drie en hielp dus Ajax. De Portugese bekerfinale tussen Porto en Sporting is van geen belang meer. Dus kan de blik op de Serie A en Conference League.

Conference League

De winnaar van de Conference League krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League, maar als de winnaar dat al via de nationale competitie heeft verdiend, schuift het door. In eerste instantie naar Porto, maar nu is Ajax dus de gelukkige.

De finale van de Conference League tussen Fiorentina en Olympiakos kan dus uitkomst bieden, maar de kans is groot dat het hier misgaat voor Ajax. Deze ploegen moeten dus via de nationale competitie een ticket verdienen voor de Europa League. Olympiakos had daar lange tijd de beste papieren voor, want zij streden in eigen land om de landstitel. Zij haakten echter een speelronde voor het einde af en kunnen Ajax dus niet meer helpen.

Fiorentina

Dat betekent dat Ajax dus moet hopen dat Fiorentina de finale van Olympiakos wint, maar dan moeten de Italianen wel bij de beste zeven in Italië eindigen. Viola staat momenteel achtste in de Serie A en dat is aan het einde van de rit niet voldoende voor Ajax.

Het gat naar de zevende plek bedraagt zes punten met Lazio. Wel heeft Fiorentina nog een wedstrijd meer te spelen: Lazio komt nog één keer in actie, Fiorentina nog twee keer. De laatste speelronde van de Serie A is overigens pas na de finale van de Conference League.

Eindigen Fiorentina en Lazio gelijk, dan zijn de onderlinge resultaten van belang. Fiorentina won thuis met 2-1 van Lazio en de Romeinse club won op zijn beurt met 1-0 thuis van Fiorentina. Dan wordt er alsnog gekeken naar doelsaldo en daarin heeft Fiorentina vooralsnog iets betere papieren. Maar het moet dus zelf beide wedstrijden in de Serie A winnen én hopen dat Lazio thuis van degradant Sassuolo verliest. Tel daarbij op dat Fiorentina ook de Conference League-finale van Olympiakos moet winnen en je ziet hoe klein de hoop is bij Ajax dat dit mirakel nog gaat gebeuren.

Zo krijgt Ajax een direct ticket voor de Europa League

Onderstaande dingen moeten dus allemaal gebeuren om Ajax alsnog een ticket voor het hoofdtoernooi van de Europa League te bezorgen: