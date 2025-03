Ajax-icoon geeft waarschuwing af aan clubleiding: 'Ik ga me binnenkort uitspreken, geef mijn rechten niet op'

Simon Tahamata heeft nog altijd een naar gevoel bij zijn vertrek bij Ajax. Dat laat de oud-voetballer merken via Instagram. Tahamata vertelt dat hij zich binnenkort gaat uitspreken over de situatie.

Tahamata was jarenlang met veel plezier werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax. Vorig jaar kwam daar plotseling een einde aan. Tahamata liet de Amsterdamse toekomst achter zich om aan de slag te gaan voor een voetbalschool in het Duitse Berlijn. Achteraf vertelde de oud-buitenspeler zelf dat dit niet geheel uit vrije wil was.

Tahamata onthulde zelf in de Nederlandse media dat hij in april 2024 een gesprek aanging met de Amsterdamse clubleiding. Daarin vond hij dat er hem dingen werden opgelegd. "Ga ik met pensioen? Ga ik minder uren maken? Als ze dat beginnen te zeggen, dan bepaal ik zelf wel wanneer ik met pensioen ga. Normaal gesproken draaide ik veertig uur, maar ik werkte er vijftig. Die tien extra uurtjes worden ook niet uitbetaald."

Instagram-story

Nu heeft Tahamata zich weer uitgelaten over de situatie bij Ajax. Hij reageert op een emotionele post van Ahmed Naser, eigenaar van ONA Marketing Sports en de zaakwaarnemer van Tahamata. Hij sprak in zijn post steun uit voor de oud-voetballer, die daar duidelijk op reageerde. "Ik ga me binnenkort uitspreken en ik zal altijd voor mijn rechten blijven opkomen."

Naser sprak zich in de post uit over de situatie van Tahamata bij Ajax. "De beste persoon die ik in mijn voetballeven ben tegengekomen, de meest professionele, de meest respectvolle. Ik zal vechten voor jouw rechten. Simon, de geweldige legende. We steunen je allemaal. Wat er met een legende als jou is gebeurd, is ongelooflijk."