Ajax kan flink cashen: miljoenenbod op spits Brian Brobbey

Brian Brobbey kent een moeilijke periode bij Ajax. Nu lijkt het erop dat de spits Amsterdam kan verlaten. De Franse club Stade Rennes heeft 20 miljoen euro voor hem over, al vindt technisch directeur Alex Kroes dat nog niet genoeg.

Stade Rennes wil ver gaan voor de 23-jarige Brobbey. De Fransen hebben in totaal meer dan 20 miljoen euro over voor de sterke spits. Hoewel dat nog onder de vraagprijs van Ajax ligt, staan de Amsterdammers wel open voor verdere onderhandelingen, zo meldt het Algemeen Dagblad.

Brobbey mag vertrekken bij Ajax. Zelf staat hij ook welwillend tegenover een nieuwe stap. Of hij een transfer naar Frankrijk ziet zitten, is nog niet duidelijk. Naar verwachting is Stade Rennes niet de enige club die interesse heeft in de diensten van de spits. Ook VfB Stuttgart, AS Roma en Premier League-club Sunderland hebben serieuze belangstelling.

Stade Rennes is op zoek naar een vervanger van Arnaud Kalimuende, een spits die afgelopen seizoen zeventien doelpunten maakte. Op maandag is hij voor dik dertig miljoen euro verkocht aan Nottingham Forest. Bij die zoektocht zijn ze dus bij de Nederlander uitgekomen.

Brian Brobbey

De Nederlandse spits doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2020 zijn debuut voor de Amsterdammers. In de zomer van 2021 vertrok hij echter transfervrij naar RB Leipzig.

Een half jaar later keerde hij op huurbasis terug naar Amsterdam, in het resterende deel van het seizoen maakte hij zeven doelpunten in elf wedstrijden. In de zomer van 2022 kocht Ajax hem definitief over voor ruim 19 miljoen euro.

Sindsdien staat hij onder contract bij de club. In het seizoen 2023/2024 was Brobbey nog productief met achttien doelpunten en negen assists in dertig Eredivisie-duels. Afgelopen seizoen verging het de spits echter beduidend minder. Onder de defensief ingestelde trainer Francesco Farioli kwam hij in hetzelfde aantal competitiewedstrijden niet verder dan vier goals en drie assists.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.