'Ajax-kopstukken aangevallen door PSV-fans in het stadion'

Alex Kroes en Marijn Beuker zijn na de topper tussen PSV en Ajax aangevallen door PSV-fans, schrijft De Telegraaf. Zij zijn belaagd in het trappenhuis, waarbij ook lichamelijk geweld is gebruikt.

De directie van Ajax werd lastiggevallen tijdens de wedstrijd, waarna Kroes en Beuker het na 2-2 gelijkspel nog zwaarder te verduren kregen. Bronnen meldden aan het eerdergenoemde medium dat Kroes werd pootje gehaakt, terwijl Beuker een stoot op het lichaam kreeg. PSV heeft vervolgens direct actie ondernomen. PSV - Ajax vond plaats op 21 september in Eindhoven.

De twee supporters zijn opgespoord en hun seizoenkaarten zijn geblokkeerd. Daarnaast is voorgedragen om beide mannen een stadionverbod te geven. PSV heeft diezelfde dag nog excuses gemaakt aan Ajax.

Reacties van PSV en Ajax

PSV reageerde ook nog bij De Telegraaf. "Dit past helemaal niet bij onze club. Wij veroordelen dit gedrag ten zeerste en hebben daarom ook direct actie ondernomen richting dit tweetal. Als club hebben wij gastvrijheid hoog in het vaandel staan en wij vinden het heel belangrijk dat onze tegenstanders op een goede manier worden ontvangen. Daarom hebben we ook direct onze excuses gemaakt richting Ajax voor dit incident."

De genoemde krant deed ook nog even navraag bij Ajax: "Meteen nadat het gebeurd was, heeft Ajax melding gedaan bij PSV. Omdat het door PSV snel en adequaat is opgepakt, is besloten het daarbij te laten."

Programma Ajax en PSV

PSV en Ajax staan na zeven wedstrijden in de Eredivisie op één punt van elkaar. De Eindhovenaren hebben zestien punten bij elkaar verzameld, Ajax één minder. Feyenoord staat bovenaan in de Nederlandse competitie met negentien punten. Komend weekend gaat PSV op bezoek bij PEC Zwolle, terwijl de concurrenten uit Amsterdam het in Rotterdam opnemen tegen Sparta.

