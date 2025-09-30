Er zijn een hoop regels in de voetballerij, maar sommige zijn bekender dan andere. Ajax krijgt dit Champions League-seizoen bij één duel te maken van een regel die voor veel voetbalfans volslagen onbekend is, maar wel al tientallen jaren trouw wordt gevolgd.

Dat heeft alles te maken met de wedstrijd die de ploeg van John Heitinga op 22 oktober speelt in de Champions League. Dan staat het uitduel met de Engelse topploeg Chelsea op het programma. Zij hanteren een opvallende regel en daar zal Ajax rekening mee moeten houden.

Ajax moet alternatief regelen

Volgens de reglementen mag de bezoekende club namelijk geen witte voetbalsokken dragen in Engelse of Europese competities. Dat doet Ajax normaal gesproken wel, maar voor deze ontmoeting moeten ze dus een alternatief regelen.

De regel werd bij Chelsea ingevoerd in het seizoen 1964/65, toen de Schotse manager Tommy Docherty aan het roer stond. Om de uitstraling van Chelsea te verbeteren, stapte de club over van de traditionele zwarte of blauwe sokken naar de witte.

Real Madrid moest er aan geloven

De tamelijk bizarre regel zorgt geregeld voor opvallende kleurencombinaties. Zo speelde Real Madrid eerder al met zwarte en blauwe sokken, die bij hun tweede of derde tenue hoorden, om te voldoen aan de ongebruikelijke eis van The Blues. Het was een vrij uniek moment in de geschiedenis van de Madrileense club, want alleen in het seizoen 1955/1956 hadden ze al eens zwarte sokken gedragen.

Gaat Ajax voor zwarte sokken?

Dat zal Ajax waarschijnlijk ook gaan doen. In 2019 speelde de club in de Champions League ook al op Stamford Bridge. De Amsterdammers kwamen toen op zwarte sokken opdraven. Overigens werd dat groepsduel een memorabel potje. Het eindigde in 4-4, na een 1-4 voorsprong voor Ajax. De ploeg van, toen nog, Erik ten Hag gaf de voorsprong uit handen vanwege twee rode kaarten binnen een paar tellen voor Daley Blind en Joël Veltman.

i Lisandro Martinez, Hakim Ziyech en Quincy Promes met zwarte sokken tijdens Chelsea - Ajax in 2019 © Getty Images

Voor het zover is, speelt Ajax in het miljardenbal eerst nog op bezoek bij Olympique Marseille. Het eerste duel uit de competitiefase ging verloren, thuis tegen Internazionale (0-2). Bij een nieuwe nederlaag zal de druk op Heitinga nog meer toenemen. In de competitie is Ajax weliswaar nog ongeslagen, maar er werd al drie keer gelijkgespeeld en het spel is niet bepaald veelbelovend.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.