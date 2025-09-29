Ajax heeft het afgelopen seizoen een gigantische financiële klap gekregen. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de Amsterdamse voetbalclub maandag gepresenteerd heeft. De club ondervindt nog altijd de gevolgen van de dramatische transferzomer onder technisch directeur Sven Mislintat.

Ajax maakt in het jaarverslag over het boekjaar 2024/2025 bekend hoe het er financieel voorstaat bij de club en de cijfers zijn vrij zorgwekkend. De club zag de omzet stijgen met 26,1 miljoen euro, maar heeft toch een nettoverlies van maar liefst 37,3 miljoen euro geleden. Dat is een flink verschil met het jaar ervoor, want in 2023/2024 was het verlies 9,8 miljoen euro. Het eigen vermogen is door het verlies teruggelopen naar 189,1 miljoen euro.

Klap door transfers Sven Mislintat

Het enorme verlies heeft mede te maken met het feit dat Ajax afgelopen seizoen geen Champions League speelde, maar dat is niet de reden waarom het verschil met het voorgaande jaar zo groot is, want ook toen haalden ze het miljardenbal ook niet. De financiële klap komt vooral door een veel lager resultaat uit transfers.

Ajax verkocht tijdens het seizoen Steven Bergwijn, Geronimo Rulli, Silvano Vos en Jakov Medic. Zij leverden onder de streep uiteindelijk 10,3 miljoen euro op. Desondanks leed het op transfergebied een verlies van 31 miljoen euro. Ter vergelijking: een seizoen eerder maakte Ajax op dat vlak nog een winst van 31,3 miljoen euro.

Dat verlies overigens is vooral te verklaren doordat Ajax een heleboel spelers die onder technisch directeur Sven Mislintat voor veel geld werden binnengehaald, moest zien te lozen. De meesten van hen werden echter voor een veel lager bedrag verkocht dan dat ze werden gekocht.

Ajax verwacht verbetering

De club hoeft overigens niet te wanhopen, want de kans is groot dat het komende boekjaar een stuk beter zal worden. Ajax speelt tenslotte weer Champions League en daarin is veel meer geld te verdienen dan in de Europa League. Ook haalde het de afgelopen transferperiode flink wat geld binnen door het verkopen van verdediger Jorrel Hato aan Chelsea en spits Brian Brobbey aan Sunderland.

