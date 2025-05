Ajax lijkt ineens dichtbij nieuwe trainer: 'Onderhandelingen zijn al vergevorderd'

Ajax is dichtbij het aantrekken van een nieuwe trainer. Na het afhaken van namen als Erik ten Hag (naar Bayer Leverkusen), Paul Simonis (verlengde bij Go Ahead Eagles) en Michael Reiziger (verlengde bij Jong Oranje) is het nu toch bijna raak voor de Amsterdammers.

De opvolger van de inmiddels vertrokken Francesco Farioli is volgens transfergoeroe Fabrizio Romano al 'in ver gevorderde onderhandelingen' met de club. Het gaat om niemand minder dan John Heitinga. De oud-verdediger van de club was afgelopen seizoen assistent-trainer van Arne Slot bij Liverpool en met die club werd hij kampioen van Engeland. 'Liverpool is al bezig met het zoeken naar een vervanger, nu de deal tussen Ajax en Heitinga door lijkt te gaan', schrijft de Italiaanse voetbaljournalist.

Terugkeer Heitinga

Heitinga maakte al veel mee bij Ajax. Niet alleen speelde hij 152 duels voor de club, hij was ook al trainer in Amsterdam. Hij was jarenlang trainer van de Onder 19, waarna hij promoveerde naar Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. In januari 2023 stapte hij als interim-trainer in bij de hoofdmacht van Ajax. Dit gebeurde nadat Alfred Schreuder na tegenvallende resultaten werd ontslagen. Heitinga maakte het seizoen af met Dwight Lodeweges als zijn rechterhand. Hij hielp de club weer aan zeges, maar mocht niet blijven bij 'zijn club' in de daaropvolgende zomer.

Daarop besloot Heitinga om zijn heil in het buitenland te zoeken. Hij werd assistent-trainer van David Moyes bij West Ham United. Vorig jaar zomer haalde Arne Slot hem bij zijn staf bij Liverpool. Samen met Sipke Hulshoff werd Heitinga de directe assistent van de voormalig Feyenoord-coach. In hun eerste seizoen samen maakten ze Liverpool kampioen. Met een speciale rol voor Heitinga, want hij mocht twee duels leiden als hoofdverantwoordelijke nadat Slot en Hulshoff rood kregen in de beladen derby tegen Everton.

Opvolger van Farioli

De afgelopen weken moest directeur Alex Kroes driftig op zoek naar een vervanger van de Italiaan Farioli. Die leidde Ajax afgelopen seizoen van een dieptepunt naar de tweede plek in de Eredivisie. In de laatste wedstrijden verspeelde Ajax het kampioenschap als koploper. Verschillende namen passeerden de revue, waarbij die van Ten Hag en Simonis het hardste klonken. Toen beide trainers onbereikbaar bleken, werd gekeken naar Reiziger. Maar ook die oud-speler van de club verlengde bij Jong Oranje.