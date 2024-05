'Ajax lijkt verlost van enorme miskoop en houdt liefst 13 miljoen euro over'

De wegen van Ajax en Georges Mikautadze lijken te scheiden. De Georgiër wordt door de Amsterdammers verhuurd aan het Franse FC Metz en zij hebben een optie tot koop gelicht.

Dat weet De Telegraaf althans. Volgens de krant betaalt Metz, dat hem minder dan een jaar geleden nog verkocht aan Ajax, 13 miljoen euro voor de aanvaller. Ajax betaalde de vorige zomer liefst 16 miljoen euro voor Mikautadze, die geen enkel moment indruk maakte in zijn maanden bij Ajax. Hij maakte geen goal, geen assists en deed onder meer mee tijdens de beschamende bekernederlaag tegen de amateurs van Hercules.

Ajax-flop Georges Mikautadze blijft maar scoren bij Metz: 'Heb niks meer van Ajax gehoord' Georges Mikautadze heeft Metz met twee doelpunten aan een zege op Lens geholpen: 2-1. De Georgiër verliet Ajax een aantal maanden geleden nadat hij in Amsterdam geen indruk maakte. Zonder doelpunten verliet hij de Johan Cruijff Arena.

Hij werd deze winter weer verhuurd aan Metz, dat hem met open armen verwelkomde. In de Franse Ligue 1 bleek Mikautadze wel degelijk van waarde te kunnen zijn. In twintig duels maakte hij maar liefst dertien goals en zorgde hij voor vier assists. Geweldige statistieken, maar of het goed genoeg is voor handhaving is nog niet duidelijk. Metz speelt donderdagavond en zondag de beslissende duels om promotie/degradatie tegen Saint-Etienne.

'Ajax hielp me niet'

Eerder blikte Mikautadze al eens terug op zijn teleurstellende tijd bij Ajax. Toen was al duidelijk dat hij liever niet terugkeerde. "Ik heb meer dan twee maanden in een hotel doorgebracht. Ik zat alleen op die kamer, ik werd gek", vertelde hij destijds over zijn komst naar Amsterdam. "Maar de club hielp me ook niet veel met het zoeken naar een appartement. Ik heb op eigen houtje een Airbnb gehuurd, waar mijn gezin meer dan een maand met me heeft gewoond."

Het waren niet de ideale omstandigheden om zichzelf optimaal te presenteren bij Ajax. “Ik kende niemand, ik sprak de taal niet: de voorwaarden om te slagen waren voor mij niet aanwezig. Elke speler moet zich gerespecteerd voelen om te kunnen presteren." En nu hij bij Metz wel glimpen van zijn kunnen toont, houdt de Amsterdamse club zich nog steeds afzijdig: "Nu ben ik verhuurd, maar ze laten niets van zich horen. Ze zijn me vergeten bij Ajax", zo vermoedde Mikautadze.

Verlies voor Ajax

Ajax lijkt dus een paar miljoen verlies te maken op de Georgiër, maar het is ook goed nieuws voor de club dat er weer wat geld binnenkomt. Een deel van het bedrag kan in Amsterdam uitgegeven worden aan nieuwe spelers.