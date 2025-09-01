Ajax heeft al een vervanger op het oog voor Brian Brobbey, die vlak voor het einde van de transfermarkt naar Sunderland lijkt te vertrekken. De Amsterdammers mikken op een terugkeer van Kasper Dolberg.

De 27-jarige spits is inmiddels in dienst van Anderlecht. Die club liep deze zomer Europees voetbal mis en zou dus wel een financiële injectie kunnen gebruiken, weet De Telegraaf. Celtic zou al negen miljoen euro hebben geboden op Dolberg. De 27-jarige Deen ziet een terugkeer naar Amsterdam overigens wel zitten.

Dolberg speelde al 119 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 45 keer trefzeker was en nog eens 16 assists gaf. In de zomer van 2019 ging hij voor ruim twintig miljoen euro naar Nice. In 2023 verkocht de Franse club hem aan Anderlecht, voor vijf miljoen euro. De Belgen zouden nu negen miljoen verlangen, terwijl hij volgens Transfermarkt.nl dertien miljoen waard is. De spits heeft een contract tot medio 2027.

Succesvolle periode in België

Dolberg is helemaal op zijn plek bij Anderlecht. Vorig seizoen was hij goed voor 24 treffers in 45 wedstrijden en ook dit seizoen is het weer raak. De Deen kwam tot vijf goals in negen wedstrijden, verdeeld over drie verschillende competities.

Bij een terugkeer naar Ajax zal Dolberg worden herenigd met Davy Klaassen, met wie hij al 44 keer samenspeelde. Ook met Bertrand Traoré heeft hij al 28 wedstrijden in de benen. Dolberg en Traoré waren basisspelers in het seizoen dat Ajax de finale van de Europa League haalde (2016/2017).

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.