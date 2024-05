Ajax moet dankzij plek vijf naar voorronden Europa League, maar ook groepsfase is nog mogelijk

Ajax heeft de vijfde plek in de Eredivisie definitief veilig gesteld. Die plek brengt de Amsterdammers naar de tweede voorronde van de Europa League. Maar dankzij een mogelijk mirakel kan Ajax alle voorronden overslaan en rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League gaan. Dit mirakel is nodig.

Ajax moest voor het mirakel allereerst zelf op de vijfde plek in de Eredivisie eindigen. Dat lukte door zelf te winnen van Almere City. Concurrenten NEC en FC Utrecht verloren en haakten zodoende af in die strijd. Ajax mag Feyenoord bedanken voor het feit dat plek vijf überhaupt al een ticket voor de voorronden oplevert, want dankzij de bekerwinst van Feyenoord, schoven alle Europese tickets een positie op in de Eredivisie en hoeft nummer vijf Ajax niet de play-offs in.

Hoop op Aston Villa

Maar daarnaast moet er nog het een en ander gebeuren om dat directe ticket voor de Europa League te krijgen. De hoop was gevestigd op Aston Villa. Die club moest (minimaal) op de vijfde plek eindigen in de Premier League én de Conference League winnen. Het eerste was al zeker (Aston Villa staat vierde in de Premier League, met 11 punten voorsprong op de nummer 6 en nog max. 3 duels te gaan). Het ander: het winnen van de Conference League, lukte niet.

Stunt Olympiakos

Aston Villa leek misschien wel de favoriete ploeg om Ajax te helpen, maar de Engelsen liepen zelf tegen een enorme verrassing aan. Olympiakos was in Birmingham met liefst 4-2 te sterk en de return eindigde in 2-0 voor de Grieken. Desondanks blijft de hoop voor de Amsterdammers levend.

FC Porto

Allereerst wacht Ajax de ontknoping in de Portugese competitie en beker met veel spanning af. Daarbij is het afhankelijk van FC Porto. Die club staat derde én in de bekerfinale. Plek 3 is aan het einde van de rit voldoende voor groepsfase Europa League, alleen het gat met nummer 4 Braga is één punt.

In de bekerfinale staat FC Porto tegenover kampioen Sporting CP. Wint de ploeg van Ajax-huurlingen Francisco Conceição en Jorge Sánchez, dan heeft het ook een plekje in de groepsfase Europa League binnen. Wint Sporting, dan krijgt de nummer 3 van Portugal het toegangsbewijs. Dat is dus op dit moment nog Porto.

Heel kleine kans zonder Aston Villa

Aston Villa was de oorspronkelijke levenslijn voor Ajax. Maar zelfs ondanks de uitschakeling van de Engelse ploeg in Griekenland door Olympiakos is er nog een sprankje hoop. De finale van de Conference League tussen Fiorentina en Olympiakos, kan ook nog uitkomst bieden. Als de winnaar van de Europese competitie in de eigen competitie op een Europa League-plek eindigt, schuift het ticket ook nog naar Ajax door.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Olympiakos heeft daarvoor de beste papieren. Bij winst van de Conference League moet de ploeg ook kampioen worden in Griekenland. Koploper AEK Athene heeft vijf punten voorsprong op Olympiakos, maar heeft ook een wedstrijd meer gespeeld. Bovendien staat op 15 mei de wedstrijd Olympiakos - AEK op het programma.

Fiorentina kan Ajax ook helpen. Viola staat momenteel negende in de Serie A en dat is aan het einde van de rit niet voldoende voor Ajax, mochten de Italianen de Conference League winnen. De club móet minstens zevende eindigen. Het gat naar die plek bedraagt negen punten met Lazio. Wel heeft Fiorentina nog twee wedstrijden meer te spelen: Lazio nog twee duels, Fiorentina nog vier duels.

Zo krijgt Ajax een direct ticket voor de Europa League