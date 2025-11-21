In de laatste aflevering van SBS 6-programma Undercover in Nederland onthult misdaadverslaggever Alberto Stegeman dat er een aantal voetbalclubs in Nederland zijn opgelicht. Het grootste slachtoffer is Ajax. De Amsterdammers zouden nog ruim een ton krijgen van ene oplichter Rob P.

Stegeman ontving de tip naar de oplichter door Edward van Cuilenborg, wie lang werkzaam was als sportjournalist bij onder meer NOS Studio Sport. Van Cuilenborg had een afspraak gemaakt met Rob om een magazine voor FC Volendam te schrijven. "Ik zou voor FC Volendam het magazine gaan schrijven met interviews met spelers en de trainer", zo vertelt hij in het programma.

Valse beloftes

Rob betaalde Van Cuilenborg uiteindelijk helemaal niets en de rechter stelde vervolgens dat de journalist nog ruim 6000 euro kreeg van de oplichter. Daarnaast kwam hij er achter dat Rob nog veel meer voetbalclubs, zowel profesioneel als amataur, heeft opgelicht. "Hij belooft en praat veel, maar het blijken allemaal leugens", aldus van Cuilenborg.

Vervolgens legt Stegeman uit hoe Rob P. te werk ging. Hij had verschillende PR-bedrijven, waarmee hij clubs benaderde om zaken voor te verrichten. Denk aan het bedrukken van shirts en het drukken van magazines. Rob deed een belofte en kreeg vervolgens betaald, maar leverde uiteindelijk nooit de beloofde diensten.

Vele voetbalclubs de dupe

In de aflevering benadert Stegeman een aantal voetbalclubs die slachtoffer zijn geweest van Rob. Zo belt hij met iemand van FC Volendam. De misdaadverslaggever krijgt te horen dat ze in het vissersdorp nog tussen de 30.000 en 40.000 euro krijgen van Rob. "Hij is een onbetrouwbaar figuur", zo vertelt een woordvoerder van FC Volendam via de telefoon.

Ook maakte Rob schade bij FC Eindhoven en FC Dordrecht. De Eindhovenaren krijgen nog een bedrag van rond de 45.000 euro van de oplichter. FC Dordrecht had beslag gelegd op de Porsche Panamera van Rob, waardoor de schade gedekt is. Daarnaast lichtte Rob ook nog een aantal amateurclubs op.

Ajax als grootste slachtoffer

Zijn grootste slachtoffer is Ajax, zo onthult Stegeman. Tijdens een confrontatie tussen hem en Rob legt de oplichter uit hoeveel hij de Amsterdammers nog verschuldigd is. "Eén ton ongeveer." Rob vervolgt met het aanbieden van zijn excuses en belooft alle gedupeerden te compeseren. "Dingen lopen zoals ze lopen. Daar baal ik zelf ook enorm van. Ik wil dat gewoon oplossen." Aan het einde van de aflevering blijkt dat Rob amper tot niks heeft terugbetaald aan zijn slachtoffers.