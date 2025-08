Steven Berghuis oogde zondag bij Ajax weer creatief als nooit tevoren. Zou dat komen door een 'geheimpje' in de voorbereiding? Na afloop van het 2-2 gelijkspel tegen AS Monaco, ter afsluiting van de voorbereiding op het nieuwe seizoen, baalde de middenvelder/aanvaller van een vraag die hij kreeg over dat geheimpje.

Berghuis (33) onthulde deze zomer dat hij tegenwoordig gebruikmaakt van yoga om zijn lichaam in optimale conditie te houden. Maar kennelijk schaamt hij zich daar voor, want toen Ziggo Sport-verslaggever Sam van Royen hem ernaar vroeg, baalde Berghuis zienderogen. Terwijl hij bij het eerste contact met de zoon van voormalig Playboy-model Heleen van Royen nog geinde over een lichaamsdeel van de journalist.

Dolletje

Lachend kneep Berghuis in de bovenarm van Van Royen, om aan te geven dat hij onder de indruk was van de omvang van de biceps van de journalist. Na wat gedol heen en weer viel één van de gezichten van Ziggo Sport meteen met de deur in huis bij Berghuis. "Ik heb zelfs vernomen dat jij aan yoga doet Steven", werpt hij de vraag op. Berghuis doet eerst alsof hij hem niet verstaat, maar verzucht daarna zijn antwoord.

'Ik wilde het stil houden'

"Ik wilde het een beetje stil houden, maar dat lukt niet als jij zulke vragen stelt", zei hij lichtelijk geïrriteerd. "Ergens in Amsterdam, twee keer in de week", vervolgde hij. Analist Ronald de Boer viel Berghuis bij voordat hij onderdeel werd van een grap van Van Royen over yoga. "Als je ouder wordt, moet je naar dingen grijpen om die jonge jongens bij te houden. Dat heb ik ook gedaan en ik denk dat Steven daar ook aan denkt omdat hij een paar jaar door wil nog. Dan moet je heel serieus zijn."

'Nu houden we erover op'

Berghuis legt daarna mondjesmaat uit dat hij het is gaan doen toen hij uit een vervelende rugblessure kwam. "En nu houden we erover op", lachte hij als een boer met kiespijn. Tegen Monaco oogde Berghuis in ieder geval creatief. Meerdere keren stak hij medespelers diep weg, wat leidde tot grote kansen en zelfs de openingstreffer van Kenneth Taylor werd door een splijtende pass van Berghuis op Wout Weghorst ingeleid.