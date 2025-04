Ajax-spits Wout Weghorst heeft arm vol bijzondere tatoeages: 'Het is niet altijd makkelijk geweest'

Met elke tatoeage lijkt Wout Weghorst een hoofdstuk uit zijn leven in inkt te vereeuwigen. Sportnieuws.nl duikt dieper in de tatoeages van de Ajax-spits. We proberen de inspiratie, emoties en eigen woorden van Weghorst te achterhalen die schuilgaan achter zijn tattoo's. Want, zoals hij zelf ooit zei: "Ik haal er steun uit en het geeft me een bepaalde kracht."

Weghorst doet vaak mysterieus over zijn persoonlijke leven en dat geldt ook voor de betekenis achter zijn tatoeages. Toch valt zijn arm vol tatoeages moeilijk te negeren. Voor de Ajax-spits zijn z'n tattoos simpelweg een belangrijk onderdeel van wie hij is. "Die tatoeages zijn voor mij een houvast. Daarnaast vind ik het iets dat bij me hoort, ik voel me er fijn bij", zei hij eerder in Helden Magazine.

Eigen geschreven tekst op bovenarm

Een blik op zijn tatoeages leidt ons meteen naar de allereerste vereeuwiging die ooit op zijn lichaam verscheen. "Het is een Engelse tekst die ik helemaal zelf heb gemaakt. Het is een klein levensverhaal met hoogte- en dieptepunten. Het is niet altijd makkelijk geweest. Het is iets wat van mij is en het geeft me kracht", vertelde Weghorst erover bij ESPN.

De Engelse tekst van Wout Weghorst. ©Pro Shots.

Het belang van het geloof

Met de jaren groeide de hoeveelheid tatoeages van Weghorst gestaag, waarbij hij trouw bleef aan dezelfde arm. Zijn geloofsovertuiging is onmiskenbaar en wordt op verschillende manieren zichtbaar. Naast het dragen van een kruisje als oorbel koos hij ervoor om zijn overtuigingen blijvend te vereeuwigen met een indrukwekkend portret van Jezus op zijn linkerarm.

Tegenover Beam licht hij toe. "Ik vind het fijn om te geloven en het geeft me houvast. Ik haal er steun uit en het geeft me een bepaalde kracht. Ik geloof dat de Lieve Heer het beste met iedereen voor heeft en dat alles gebeurt met een reden", vertelt de 43-voudig international van het Nederlands elftal.

Grote liefde vereeuwigd

Weghorst heeft ook zijn liefde voor zijn vriendin Nikki vereeuwigd in inkt. "Ik heb een grote engel aan de zijkant, die verwijst naar Nikki. Ze is zo belangrijk voor me", ging Weghorst verder. "En als de mogelijkheid daar is, dan komen er nog kleine engeltjes bij. Die verwijzen uiteraard naar mijn dochters."

De engel op de arm van Weghorst, verwijzend naar Nikki van Esch

Het liefdesverhaal van Weghorst en Van Esch begon lang voordat hij zijn eerste stappen op het profvoetbalveld zette. De twee ontmoetten elkaar op de middelbare school en werden al snel onafscheidelijk. Inmiddels zijn ze al veertien jaar samen en vormt Nikki een belangrijke steunpilaar in zijn persoonlijke en professionele leven. Samen hebben ze vier kinderen.

Kampioen worden met Ajax

Dit seizoen keerde Weghorst terug naar Nederland om te spelen voor zijn droomclub Ajax. De 32-jarige spits wist in achttien wedstrijden, grotendeels als invaller, zeven goals te maken en gaf twee assists. Vanaf het begin toonde Weghorst zich een van de weinigen die bleef geloven in de titel met de Amsterdammers. "Eén doel voor 2025: kampioen worden met Ajax. Ik vind dat wij daar altijd voor moeten gaan", verklaarde hij eind december vol overtuiging tegenover Viaplay.