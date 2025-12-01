De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen op zondagavond verliep allesbehalve volgens plan. Na meerdere vuurwerkacties van de Ajax-supporters werd het duel uiteindelijk definitief gestaakt door scheidsrechter Bas Nijhuis. Toch was er een lichtpuntje te vinden in de nasleep van de teleurstellende avond: Wout Weghorst, spits van Ajax, liet zich van zijn beste kant zien door een jonge supporter blij te maken met een bijzonder gebaar.

De wedstrijd kende een emotioneel moment in de vijfde minuut, toen Ajax-fans een indrukwekkend eerbetoon opvoerden ter ere van Tum, een onlangs overleden supporter. Wat begon als een mooi gebaar, liep echter volledig uit de hand. Na een eerdere onderbreking van veertig minuten, staken de supporters bij de hervatting van de wedstrijd opnieuw vuurwerk af. Deze doelbewuste actie leidde ertoe dat de scheidsrechter geen andere keuze had dan de wedstrijd definitief te staken.

Een gebaar van Weghorst

Terwijl de spelers teleurgesteld richting de kleedkamers liepen, besloot Wout Weghorst, zichtbaar aangeslagen door de gebeurtenissen, om een bijzonder moment te creëren voor een jonge Ajax-fan. De spits zag een jongen met een bordje waarop hij om het shirt van Weghorst vroeg.

Ondanks de chaos en teleurstelling keerde Weghorst terug, gaf de jongen zijn wedstrijdshirt en trakteerde hem op een dikke knuffel voordat hij zijn weg naar de kleedkamers vervolgde. De jonge supporter straalde van trots terwijl hij poseerde met het shirt.

Een andere kant van Weghorst

Met dit gebaar toonde Weghorst een andere kant van zichzelf. De Oranje-international staat vaak in de schijnwerpers vanwege zijn opzienbarende gedrag op en buiten het veld. Zo raakte hij vorig seizoen in opspraak toen hij zijn frustraties over het mislopen van de titel botvierde op een camera van ESPN. Dit moment met de jonge supporter laat echter weer eens zien dat de spits zeker ook een zachtere, meer menselijke kant heeft.

Hoewel de wedstrijd geen sportieve winnaar kende, zorgde Wout Weghorst ervoor dat een jonge supporter een avond kreeg om nooit te vergeten.

Straf voor Ajax

Er is besloten om het duel uit te spelen op dinsdagmiddag om 14.30 uur, zonder thuis- en uitpubliek. De KNVB is echter ook nog bezig met een straf voor de Amsterdammers.

