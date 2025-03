Ajax-trainer Francesco Farioli maakt midden in titelstrijd met PSV tijd voor bijzonder uitstapje

Ajax-trainer Francesco Farioli is een makkelijke prater. Niet gek als je zijn achtergrond kent. De Italiaan studeerde filosofie voordat hij de (prof)voetballerij betrad. Die werelden combineert Farioli binnenkort op 'hét evenement voor wie de wereld met een nieuwsgierig oog bekijkt'.

Als jonge jongen kroop Farioli achter de schoolbanken aan de Universiteit van Florence, waar hij koos voor filosofie. Hij schreef een gepubliceerde scriptie over het spelletje waar hij zo dol van is: 'De filosofie van het spel. De esthetiek van het voetbal en de rol van de doelman'. Farioli was eerst keeperstrainer, voordat hij hoofdtrainer werd.

Dit is de beroemde vriendin van Ajax-trainer Francesco Farioli: ooit verleidster in Temptation Island Ajax heeft een nieuwe trainer: Francesco Farioli. En de Italiaan komt niet alleen naar Nederland. Naast zijn eigen technische staf vliegen ook zijn partner Agata en dochter Lea naar Amsterdam. Agata Alonzo is een bekende Italiaanse. Ze deed mee aan Miss Italia van 2008 en als verleider aan Temptation Island.

Wie Farioli hoort praten, hoort ook een filosoof. Iedere persconferentie probeert hij het aanwezige journaille tot in detail mee te nemen in zijn denkwijze, mits het dat toelaat. Volgens hem is het leven een metafoor voor voetbal. In zijn scriptie beschreef hij grote trainers als Pep Guardiola en Carlo Ancelotti als filosofen.

Nacht van de Filosofie

Het is dus niet gek dat Farioli op vrijdag 25 april acte de presence geeft bij de Nacht van de Filosofie, dat zichzelf omschrijft als 'hét evenement voor wie de wereld met een nieuwsgierig oog bekijkt'. Bij de Openbare Bibliotheek van Amsterdam geeft Farioli een lezing over Filosofie van voetbal. Daarin bespreekt hij de schoonheid van voetbal en de rol ervan in de maatschappij en het leven.

Farioli te gast bij de Nacht van de Filosofie. https://t.co/wr2LvKt5B6 — Peter B. (@Peter_Bogert) March 28, 2025

Het evenement valt tussen twee wedstrijden van Ajax. Op 20 april gaan ze op bezoek bij FC Utrecht, terwijl een week later Sparta Rotterdam in eigen huis wacht. De Amsterdammers staan momenteel bovenaan in de Eredivisie, met zes punten voorsprong op regerend kampioen PSV. Zondag is de allesbepalende wedstrijd in de titelstrijd in Eindhoven.

Waar Farioli over alle onderwerpen veel te vertellen heeft, houdt hij zich op de vlakte over de titelstrijd. "Jullie (verwijzend naar de media, red.) maken graag vergelijkingen met vorig seizoen, het gat was vorig seizoen 35 punten en we zijn ook een paar cruciale spelers kwijtgeraakt. We moeten ons eigen spel spelen en voor het maximale resultaat gaan", stelde Farioli vrijdag op de persconferentie.

Alles over Eredivisie

