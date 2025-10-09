Ajax zit middenin een crisis en dat legt automatisch enorme druk op de positie van trainer John Heitinga. De komst van oud-keeper Fred Grim als assistent moet de situatie verbeteren, maar laten we eerlijk zijn: wie gelooft daar écht in? Het echte antwoord op de problemen van Ajax zou maar door één iemand écht kunnen worden opgelost: de clubloze Erik ten Hag.

Ten Hag, de man die Ajax transformeerde van een subtopper naar een sensatie in Europa, zit momenteel zonder werk. Sinds zijn ontslag bij Bayer Leverkusen krijgt hij nog vorstelijk betaald, maar dat betekent niet dat hij geen adviserende rol op zich kan nemen. Dit is hét moment voor de directie om hem als adviseur binnen te halen. Heitinga heeft de ervaring niet om deze storm te doorstaan. Ten Hag heeft die wel.

Gelijkenissen met beginperiode Ten Hag

De situatie van Heitinga doet denken aan de beginperiode van Ten Hag bij Ajax. Hij kreeg bakken kritiek, hakkelde voor de camera, had niet de uitstraling van een toptrainer en werd luidkeels uitgejouwd met de woorden: 'Erik, rot op.' Wat gebeurde er? Ten Hag bleef kalm, werkte hard en liet zich niet kennen. Binnen een jaar verstomde de kritiek, en niet veel later werd hij het meesterbrein achter een legendarische Europese campagne.

Ten Hag móét opstaan

De Tukker weet als geen ander hoe te dealen met het altijd kritische Ajax-publiek en kan zomaar dé oplossing voor de Amsterdammers zijn. Hij zou zich geroepen moeten voelen: hij is één van de weinigen die precies begrijpt wat er nodig is om de negatieve spiraal bij Ajax te doorbreken.

Voor hem zou het bovendien een ideale rol zijn. Als adviseur kan hij vanuit de achtergrond opereren, zonder de constante druk die hij de afgelopen jaren heeft ervaren. Voor de Tukker zou het een perfect tussenjaar zijn om zich daarna weer te richten op een nieuwe buitenlandse uitdaging.

Fred Grim blijft een behoorlijke gok

Ajax heeft dinsdagmiddag Fred Grim aangesteld als extra assistent van John Heitinga, maar het blijft een behoorlijke gok. De oud-keeper brengt veel ervaring in het trainersvak en beschikt over de nodige kwaliteiten, maar zijn ingetogen en kalme persoonlijkheid roept de vraag op of hij de juiste impuls kan geven om Ajax uit de huidige crisis te halen. Voor Heitinga is het te hopen dat Erik ten Hag snel aan de lijn hangt om te helpen de neerwaartse spiraal te doorbreken.

Alles over VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.