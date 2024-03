Ajax Vrouwen - Chelsea | 16-jarige sensatie Lily Yohannes in de basis, Sherida Spitse ontbreekt door schorsing

De Ajax Vrouwen spelen dinsdagavond in de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea. In de Johan Cruijff Arena gaat Ajax proberen zichzelf een goede uitgangspositie te verschaffen voor het duel in Londen van volgende week. Inmiddels zijn bekend welke elf namen aan de aftrap staan en mogen proberen om weer te zorgen voor een stunt.

Het was al bekend dat aanvoerster Sherida Spitse er niet bij zou zijn. Zij is namelijk geschorst voor het duel van dinsdag vanwege het feit dat ze in de laatste groepswedstrijd tegen AS Roma een gele kaart kreeg. Dat was haar derde van het toernooi en dus mag zij niet meedoen tegen Chelsea. Haar plaats centraal achterin wordt overgenomen door Kay-Lee de Sanders.

Op het middenveld is er opnieuw een plaats ingeruimd voor de pas 16-jarige Lily Yohannes. De geboren Amerikaanse maakt veel indruk dit seizoen en dat zag ook Ajax-legende Sjaak Swart, die lovend over haar is. Voorin zijn er ook geen verrassingen: Tiny Hoekstra, Chasity Grant en Romee Leuchter moeten voor de goals gaan zorgen.

Op deze zender kijk je naar Ajax Vrouwen, in de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea Voor Ajax Vrouwen staat dinsdagavond de grootste wedstrijd uit hun nog prille geschiedenis op het programma. Dan spelen de Amsterdammers het heenduel in de kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea. Wil jij helemaal niks missen van die wedstrijd, lees dan hieronder op welke zender Ajax Vrouwen tegen Chelsea te zien is.

Opstelling Ajax Vrouwen tegen Chelsea

Opstelling Ajax Vrouwen: Van Eijk; Keijzer, Kardinaal, De Sanders, De Klonia; Noordam, Van Gool, Yohannes; Grant, Leuchter, Hoekstra

Stunt in de groepsfase

Ajax slaagde er als eerste Nederlandse ploeg in om de kwartfinales van de Champions League te halen. In een sterke groep met AS Roma, Paris Saint-Germain en Bayern München wist het verrassend bij de eerste twee te eindigen. De basis daarvoor werd gelegd in eigen huis, want alle wedstrijden in de Johan Cruijff Arena werden gewonnen.