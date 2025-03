Ajax vs. PSV: dit is het resterende programma van de titelkandidaten in de Eredivisie

PSV en Ajax staan aan de vooravond van een cruciale zespuntenwedstrijd in de race om het kampioenschap. Met een voorsprong van zes punten in de Eredivisie is Ajax in het voordeel, maar PSV weet: één zege op de directe concurrent kan de koploper van de Eredivisie zomaar doen kantelen. Sportnieuws.nl zet de speelschema's van beide teams op een rij.

PSV leek ongenaakbaar in de race om de landstitel. Onder leiding van Peter Bosz schitterde de ploeg in de eerste seizoenshelft met 45 punten, zes meer dan Ajax. Maar een dramatische reeks in 2025, gecombineerd met de sterke prestaties van de Amsterdammers, keerde het tij. Nu kijkt PSV tegen een achterstand van zes punten aan, waardoor winst in De Topper in het Philips Stadion absoluut noodzakelijk is. Alleen met een zege blijft het kampioenschap in de Eredivisie in het zicht.

Viermaal puntenverlies voor Ajax

Ajax staat voor acht finales om aan kop te blijven: viermaal in eigen huis en vier uitduels. Trainer Francesco Farioli zal op zijn hoede zijn, want in de eerste seizoenshelft kenden ze tegen deze acht tegenstanders een balans van vijf zeges, twee gelijke spelen en één verliespartij. Ajax zal zich hoe dan ook beseffen dat er geen ruimte is voor misstappen in de spannende slotfase van de Eredivisie.

In eerdere confrontaties met de aanstaande tegenstanders liet Ajax tot drie keer toe punten liggen. De pijnlijke nederlaag tegen NAC Breda (2-1) en de gelijke spelen tegen FC Twente (2-2) en FC Utrecht (2-2) kostten dure punten. Dergelijke uitslagen mogen niet opnieuw gebeuren, want in de spannende titelstrijd met PSV kunnen ze deze punten niet missen.

Hopen op misstap van Ajax

PSV heeft een uitstekende balans tegen de aankomende tegenstanders. Van de acht duels werden maar liefst zeven tegenstanders met een nederlaag van het veld gestuurd. De Eindhovenaren leken ongenaakbaar, maar toch was er één pijnlijke uitzondering: de uitwedstrijd tegen rivaal Ajax. In een beladen confrontatie boog PSV met 3-2 het hoofd en liet daar dure punten liggen.

De ploeg van Bosz zit Ajax op de hielen en staat voor een enorme uitdaging: de achterstand van zes punten wegwerken. Een overwinning in het directe duel met de koploper is daarom essentieel. Maar daarmee is het niet genoeg; PSV blijft afhankelijk van puntenverlies van Ajax. Eén lichtpuntje is er wel: het doelsaldo. Met een voorsprong van +13 ten opzichte van de Amsterdammers heeft PSV op dat vlak een belangrijke troef in handen, die het verschil kan maken in de titelstrijd. Voor de Eindhovenaren geldt nu slechts één doel: winnen en hopen op een misstap van de concurrent.

