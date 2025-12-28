Ajax is in de markt voor Quilindschy Hartman. De linksback van het Engelse Burnley staat volgens transfergoeroe Fabrizio Romano heel hoog op de lijst van de Amsterdammers om de club deze winter te versterken. Hartman is momenteel basisspeler in de Premier League.

Een transfer van de geboren Zwijndrechter lijkt ongeloofwaardig. Nog dit jaar speelde hij voor aartsrivaal Feyenoord, de club waar tussen 2010 en juni 2025 opgroeide, doorbrak en de transfer naar de Engelse topcompetitie verdiende. Hij kampte vorig jaar nog met een vreselijke blessure, maar is inmiddels volledig hersteld. Bij Burnley is hij een vaste waarde. Sterker nog: eind oktober blonk hij nog uit met twee assists tegen Wolverhampton Wanderers.

In beeld bij Oranje

Of en waarom Burnley zo'n belangrijke kracht zou laten gaan, is niet duidelijk. Romano meldt ook niet om wat voor een transfer het gaat. De vijfvoudig international zat zelfs in oktober alweer bij de selectie van het Nederlands elftal voor de WK-kwalificatie. Bondscoach Ronald Koeman heeft hem bij Burnley dus ook al op de radar staan voor het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Rentree in Klassieker

In februari 2025 speelde hij nog met Feyenoord in de Johan Cruijff Arena tégen Ajax. Toen maakte hij zijn rentree in De Klassieker na maandenlang eruit gelegen te hebben. Hij speelde tien minuten mee en was getuige van de wederopstanding van Ajax (2-1 nederlaag Feyenoord). Na zijn rentree speelde hij steeds vaker mee bij de Rotterdammers, waarna hij afgelopen zomer naar Burnley vertrok.

Ajax op zoek naar versterking

Dat Ajax dringend versterking nodig heeft op de backpositie is wel duidelijk geworden afgelopen jaren. Afwisselend Anton Gaaei, Lucas Rosa, Owen Wijndal en handenvol gelegenheidsbacks stelden allemaal teleur in Amsterdamse dienst. Bij Ajax is de roep om een sterkere selectie sowieso groot, maar is er nog niet eens een nieuwe technisch directeur aangesteld als vervanger van Alex Kroes. Die stelde zijn positie beschikbaar toen hij trainer John Heitinga moest ontslaan. Interim-trainer Fred Grim maakt het seizoen zo lang mogelijk af, totdat er een nieuwe 'td' is die zelf een nieuwe hoofdtrainer mag aanstellen. Grote transfers zoals Hartman lijken tot die tijd uitgesloten.