Ajax is bezig om de technische staf verder vorm te geven voor de komende maanden. Interim-trainer Fred Grim heeft hulp nodig om de gevallen topclub weer op de rails te krijgen en heeft mogelijk binnenkort de beschikking over Denny Landzaat. De ex-international van Oranje is vrij man nu hij weg is bij de nationale ploeg van Indonesië.

Volgens De Telegraaf is het zelfs al zover dat Landzaat een officieel aanbod van Ajax in beraad heeft. De 49-jarige voormalig middenvelder zou de eerste assistent van Grim moeten worden. Die kreeg bij zijn eerste wedstrijd tegen FC Utrecht (2-1 nederlaag) alleen maar hulp van 'noodverband' Paul Nuijten. Hij is trainer van Ajax onder 19 en heeft verder maar één wedstrijd als interim-trainer bij Queen's Park op de bank gezeten. Hulp is dus welkom voor Grim, die te horen kreeg dat hij de komende maanden trainer van Ajax blijft.

Jordi Cruijff

Na het vertrek van John Heitinga als hoofdcoach staat de vacature voor een nieuwe trainer uit in Amsterdam. De leiding wil echter eerst een nieuwe technisch directeur aanstellen, voordat er naar een nieuwe, échte trainer wordt gekeken. Alex Kroes heeft zijn eigen functie ook ter beschikking gesteld na het ontslag van Heitinga, maar is er door de leiding van overtuigd om aan te blijven tot er ook een vervanger voor hem is. Volgens de krant prijkt Jordi Cruijff, de zoon van voetballegende Johan Cruijff, hoog op de lijst in de Johan Cruijff Arena. Net als oud-speler Maxwell.

Overal assistent geweest

Maar niet alleen die twee, ook andere namen circuleren bij Ajax. De jacht op de handtekening van een kundige man gaat onvermoeid door, maar ondertussen wordt er dus gewerkt aan de invulling van de tijdelijke technische staf met het aanbod aan Landzaat. Hij kent Grim goed van hun tijd samen bij Willem II (2021-2022). Landzaat was eerder assistent onder Giovanni van Bronckhorst en Jaap Stam bij Feyenoord, onder John van den Brom bij Lech Poznan en bij Ferencvaros onder Pascal Jansen.

Indonesië

Landzaat probeerde als assistent van Patrick Kluivert te helpen Indonesië naar het WK voetbal te krijgen. Toen die missie de afgelopen maanden faalde, werd er afscheid genomen van de Nederlandse trainers. Landzaat is dus een vrij man en kan tekenen waar hij wil. Het aanbod van Ajax ligt in ieder geval bij hem op tafel.