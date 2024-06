'Ajax wil oud-PSV'er laten herenigen met Francesco Farioli'

Kylian Mbappé brak maandag in het EK-duel van Frankrijk tegen Oostenrijk zijn neus en dus is het onzeker of hij vrijdag tegen het Nederlands elftal kan spelen. De steraanvaller is in het verleden een grote plaag gebleken voor de defensie van Oranje dus zijn mogelijke afwezigheid lijkt een meevaller voor de ploeg van Ronald Koeman. Maar is dat ook zo? Sportnieuws.nl zocht uit hoe de Fransen het doen in duels zonder Mbappé.