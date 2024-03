Ajax ziet Sparta scoren en evenaart 65 jaar oud negatief record

Ajax ging er donderdag vrij kansloos af tegen Aston Villa, in de return van de achtste finale van de Conference League. Op Villa Park werd het 4-0 voor de Engelsen. Daarmee kregen de Amsterdammers alweer het 67e, 68e, 69e en 70e tegendoelpunt om de oren dit jaar in alle competities. Dus dreigt de 'verbetering' van een negatief record.

In 1958/59 kreeg Ajax in één seizoen liefst 71 tegendoelpunten. In het seizoen 1960/61 stopte de teller op zeventig tegentreffers. Het lijkt dus niet de vraag of Ajax het negatieve record gaat evenaren, maar wanneer. In de uitwedstrijd bij Sparta deze zondag viel al in de eerste helft de 'jubileumtreffer'.

Jubileumtreffer Sparta

Arno Verschueren zette Sparta op 1-0 en zorgde daarmee voor de 71ste tegengoal van Ajax dit seizoen in alle competities. Een evenaring van het record van 65 jaar geleden. Nog een tegengoal zou zorgen voor een nieuw negatief record. Daar is nog een helft tegen Sparta plus acht Eredivisie-duels de tijd voor...

De tegendoelpunten van Ajax dit seizoen op een rijtje:

Eredivisie: 46

Europa League: 13

Conference League: 9

KNVB Beker: 3

71 - Ajax have conceded 71 goals in all competitions this season, the joint-highest tally ever for the Amsterdam side within a single season (also 71 in 1958-59). Sinking. pic.twitter.com/XZTUhl56YA — OptaJohan (@OptaJohan) March 17, 2024

Problemen achterin

Voor de wedstrijd tegen Sparta moet trainer John van 't Schip ook flink gaan puzzelen. Tegen Aston Villa vielen maar liefst drie verdedigers geblesseerd uit: Ahmetcan Kaplan, Josip Sutalo en Devyne Rensch. Van hen kon alleen Kaplan starten tegen Sparta, waardoor Jordan Henderson noodgedwongen in de defensie moet spelen.