Al vijf eigen goals dit EK, record nog lang niet in zicht

De onfortuinlijke Italiaan Riccardo Calafiori maakte donderdagavond alweer het vijfde eigen doelpunt op het EK. Vijf stuks, en dat pas in de achttiende wedstrijd. Dat is een absurd gemiddelde. Toch moeten er nog wat eigen goals vallen, wil het record verbroken worden. Dat staat op naam van het vorige EK.

Antoni Rüdiger was de eerste maker van een eigen goal. De Duitser kreeg de bal prompt tegen zijn hoofd in de openingswedstrijd tegen Duitsland. Keeper Manuel Neuer kansloos. Daarna duurde het drie dagen voor een nieuwe pechvogel. Oud-Ajacied en Oostenrijker Maximilian Wöber kopte ook in eigen doel, hij deed dat tegen Frankrijk. Robin Hranac (Tsjechië) en Klaus Gjasula (Albanië) zorgden voor nog knulligere eigen doelpunten.

'De gevolgen accepteren': Bart (23) durft het aan met tattoo van Oranje als EK-winnaar (in ruil voor flink geldbedrag) De 23-jarige Bart Blom uit het Brabantse Oudenbosch hoopt nog net wat meer dan de gemiddelde Nederlander dat het Nederlands elftal het EK wint. Hij liet namelijk een grote tattoo zetten van Nederland als Europees kampioen 2024. Bovendien wacht er nog een flinke meevaller bij EK-winst van Oranje: Bart krijgt dan een groot geldbedrag.

Recordaantal eigen goals op een EK

Tegen Spanje werkte de Italiaan Calafiori de bal dus ongelukkig achter zijn doelman Gianluigi Donnarumma. Daarmee kwam de teller op vijf stuks, wat neerkomt op een gemiddelde van 0,28 per wedstrijd. Het record van elf is nog niet in zicht. Tijdens het EK van 2021, dat vanwege de coronapandemie met een jaar werd uitgesteld, vielen er maar liefst elf eigen doelpunten.

Doelpunt Spanje🚨!



55' Riccardo Calafiori



Spanje 1-0 Italië



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/bBSY3hvjog#EURO2024 pic.twitter.com/xrFgfwaQYU — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 20, 2024

Op dat toernooi, dat door heel Europa werd gehouden, scoorden de volgende spelers een eigen goal:

Merih Demiral (Turkije), tegen Italië

Wojciech Szczęsny (Polen), tegen Slowakije

Mats Hummers (Duitsland), tegen Frankrijk

Rúben Dias (Portugal), tegen Duitsland

Raphaël Guerreiro (Portugal), tegen Duitsland

Lukas Hradecky (Finland), tegen België

Martin Dúbravka (Slowakije), tegen Spanje

Juraj Kucka (Slowakije), tegen Spanje

Pedri (Spanje), tegen Kroatië

Denis Zakaria (Zwitserland), tegen Spanje

Simon Kjaer (Denemarken), tegen Engeland

Feitjes over eigen doelpunten

Het EK heeft nog 33 wedstrijden te gaan, dus het record kan nog worden aangevallen. De eerste eigen goal ooit op een EK werd gemaakt tegen Nederland, namens Anton Ondruš van Tsjechoslowakije. De langste eigen goal was van Pedri op het EK van 2021. Hij schoot van 44 meter de bal tegen zijn eigen net. Frankrijk had het vaakst geluk: zij kregen vier treffers cadeau.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.