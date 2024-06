Albanië scoort snelste EK-goal ooit na enorme blunder Italië

Albanië heeft zaterdagavond geschiedenis geschreven door op het EK voetbal al binnen 23 seconden te scoren. Het was de snelste goal op een EK ooit. De goal werd gemaat door Nedim Bajrami.

Federico Dimarco was de schuldige aan de snelste goal ooit. De Italiaan gooide een inworp zo in de voeten van de Albanese spits, die keihard raak schoot in de bovenhoek achter Gianluigi Donnarumma. De regerend Europees kampioen kwam dus al vroeg in de problemen. Volg Italië - Albanië via ons liveblog.

Check hieronder de blunder en de daaropvolgende goal van Bajrami.

Doelpunt Albanië🚨!



1' Nedim Bajrami



Italië 0-1 Albanië



Bekijk de wedstrijd live via: https://t.co/HC5spFakaU pic.twitter.com/axr3A6LJcD — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 15, 2024

Vorige snelste goal

Bajrami neemt met zijn vroege goal het record over van de Rus Dmitri Kirichenko. Hij scoorde in de groepsfase tegen Griekenland op 20 juni 2004 al na 1 minuut en 7 seconden (in totaal 67 seconden). Dat is dus drie keer langzamer dan de Albanees tegen Italië op 15 juni 2024. Bijna exact twintig jaar later dus.

Poule des Doods

Albanië kon niet al te lang van het wonder genieten. Italië rechtte de rug en had binnen een kwartier de achterstand omgedraaid in een 2-1 voorsprong. Daarmee is de regerend Europees kampioen weer op koers. De landen zitten in de 'Poule des Doods' met Spanje en Kroatië en kunnen dus alle punten gebruiken.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep B | Spanje pakt leiding in 'Poule des Doods', titelverdediger Italië later in actie De loting voor grote toernooien levert altijd een zogenaamde 'Poule des Doods' op en ook op het EK is er deze zomer zo'n groep. Titelverdediger Italië speelt in Groep B namelijk tegen Spanje en Kroatië, de finalisten van de afgelopen Nations League. Albanië completeert de groep.

EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.