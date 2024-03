Alex Kroes niet overtuigd dat Ajax volgend jaar weer om de titel speelt: 'Ligt aan deze zomer'

Alex Kroes is afgelopen begonnen aan zijn monsterklus bij Ajax. De nieuwe algemeen directeur moet de gevallen club weer naar de top zien te brengen. Zelf tempert hij de verwachtingen alvast.

Ajax staat op dit moment vijfde in de Eredivisie met een achterstand van liefst 31 punten op koploper PSV. Het lijkt dus een grote uitdaging om weer om de titel te spelen. Kroes laat tegen Ziggo weten da: "Ik heb voor drie jaar getekend en wil in mijn periode meestrijden om de titel. Is dat volgend jaar al? Is dat realistisch? Waarschijnlijk niet, maar dat ligt heel erg aan deze zomer."

Kroes ziet wel waar het probleem zit in de selectie van Ajax: "Er moet een betere balans komen in de selectie. Ik ben daarover met Kelvin (de Lang, red.) en Merijn (Beuker, red.) al in gesprek gegaan. Ook John van 't Schip gaat zich daarmee bezig houden, net als Danny Blind en Louis van Gaal. Ik ben super ambitieus, want het voelt slecht om mijn club zo te zien. Dat zal alleen niet in één zomer geregeld zijn."





Opvolger van Mislintat?

Komende zomer wordt dus belangrijk, maar het lijkt erop dat Kroes dan nog niet over een technisch directeur kan beschikken: "De verantwoordelijkheid pak ik deze window." Het is wel de bedoeling dat er uiteindelijk iemand de opvolger wordt van Sven Mislintat gaat worden: "In een optimale structuur is er een technisch directeur."

Hij hoopt in ieder geval een situatie te voorkomen, zoals afgelopen seizoen waarbij Mislintat met coach Maurice Steijn in de clinch lag: "De trainer is ook een bepalende factor. Als je als directeur een speler haalt en de trainer stelt hem niet op dan ben je bezig met kapitaalsvernietiging."

Chaos opruimen

Kroes zal de chaos bij Ajax moeten gaan oplossen. Hij is de opvolger van Edwin van der Sar, die vorig jaar al vertrok. Na het ontslag van Mislintat zat Ajax maandenlang zonder directeuren. Kroes werd weggeplukt bij AZ, maar kon pas sinds deze maand aan de slag vanwege zijn contract bij de Alkmaarders. Daarin stond dat hij negen maanden geen functie bij een concurrent kon vervullen.