Tientallen amateurclubs hopen dit jaar hoofdonderwerp te worden in een nieuw bekersprookje. Deze week wordt de eerste ronde van de Eurojackpot KNVB Beker gespeeld en zijn diverse amateurs gekoppeld aan betaald voetbalclubs. De stunts staan menig fan nog op het netvlies geschreven, maar dit jaar komt er voor het eerst een tastbare prijs voor de stuntploeg die het verst komt in het toernooi.

Gemert tegen Fortuna Sittard is dinsdagavond het allereerste affiche tussen een amateur en een Eredivisionist en zo volgen er nog veel meer duels. Capelle - Roda JC, Hoogeveen - FC Emmen en Katwijk - Vitesse zijn andere voorbeelden van wedstrijden die zomaar het begin kunnen zijn van een bekersprookje. Die tientallen amateurverenigingen maken dit jaar voor het eerst kans op een extra, tastbare prijs: de 'Blauwe Dennenappel'. Die wordt uitgereikt aan de amateurclub die het verst komt.

Regels voor de 'Blauwe Dennenappel'

De regels zijn volgens het Algemeen Dagblad duidelijk: komen twee clubs even ver, dan wint degene die de meeste profclubs heeft uitgeschakeld. Is er dan nog geen winnaar, dan wordt er gekeken welke clubs uit de Eredivisie gesneuveld zijn. Het lukte tot nu toe nog nooit dat een amateurclub in de grote bekerfinale kwam. Maar om nu toch iets tastbaars te geven, kwamen de KNVB en nieuwe naamgever Eurojackpot tot het nieuwe idee.

Spakenburg

Een van die stuntclubs was Spakenburg in 2023, toen spits Floris van der Linden onderdeel was van de ploeg die FC Utrecht, FC Groningen en FC Dordrecht uitschakelde en de halve finales haalde. Twee jaar geleden zou Spakenburg gemakkelijk deze nieuwe prijs gewonnen hebben. "Dit is nog maar weer eens een volgende stimulans om in het bekertoernooi zo goed mogelijk voor de dag te komen”, zegt Van der Linden nu tegen het AD. Spakenburg neemt het nu in de eerste ronde op tegen collega-amateurs DOVO uit Veenendaal.

'Niveau wordt steeds hoger'

Directeur amateurvoetbal van de KNVB, Jan Dirk van der Zee, bemerkt dat het bekertoernooi de laatste seizoenen wat betreft kwaliteit steeds beter wordt. "Het niveau in de tweede en derde divisie wordt steeds hoger. Kijk naar een club als Telstar, dat dit seizoen in de eredivisie speelt met best wat spelers die ze bij Quick Boys hebben gehaald. Dat iedereen mee kan doen is wat mij betreft de essentie van het bekertoernooi."