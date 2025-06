Amateurwedstrijd stilgelegd na vondst lichaam op sportpark, trainer 'wil verder spelen voor overleden vader'

Een treurige en eveneens opmerkelijke gebeurtenis in het Nederlandse amateurvoetbal. Zaterdagmiddag werd een promotieduel stilgelegd na vondst van een lichaam. Later wilde de trainer van de thuisploeg weer verder spelen.

Op X plaatste AmsterdamscheVoetbal dat de wedstrijd tussen JOS Watergraafsmeer en Excelsior '31 uit Rijssen, op dat moment 2-1, was stilgelegd. De politie kwam er zelfs aan te pas, omdat er een lichaam werd gevonden.

Update: wedstrijd Jos Watergraafsmeer tegen Excelsior 31 (2-1) is stilgelegd. Er is een lichaam gevonden op Sportpark Drieburg. De politie heeft een afzetting gemaakt met linten. Later meer… — AmsterdamscheVoetbal (@HAVoetbal) June 7, 2025

De uitploeg kwam even later met iets meer informatie. Zij meldden dat het zou gaan om een familielid van de iemand van de clubleiding van de thuisploeg die overleden is. Ook werd de wedstrijd in eerste instantie gestaakt.

De wedstrijd tussen JOS Watergraafsmeer en Excelsior '31 gaat om promotie/degradatie tussen de derde en vierde divisie. Het heenduel eindigde in 1-0 voor Excelsior '31 en op het moment van stilleggen stond Jos met 2-1 voor.

Het duel was te zien via een livestream, die vrijwel meteen werd gestopt. Op de beelden was te zien dat er veel politie aanwezig was op en rondom het sportpark. Na de staking zijn de supporters van het sportpark af geleid.

Hoewel een staking logisch leek, is er besloten toch door te voetballen. Excelsior '31 schrijft op haar sociale kanalen dat de vader van de trainer van JOS om het leven is gekomen, maar dat 'de wens van de trainer is om in gedachten van zijn vader door te spelen, aangezien de vader dit gewild zou hebben. Die wens moet uiteraard gerespecteerd worden'.

We gaan doorspelen zegt de trainer van JOS Watergraafsmeers.

De vader van de trainer van JOS is zojuist overleden.

De wens van de trainer is om in gedachten van zijn vader door te spelen.

Zijn vader zou dit hebben gewild.

Die wens moet uiteraard gerespecteerd worden. — SV Excelsior'31 (@excelsior31) June 7, 2025

Bij JOS Watergraafsmeer speelt Tony Tol, tegenwoordig beter bekend als Papa Tolletje. Tol is een verdediger die in de jeugd van FC Utrecht speelde en later bij IJsselmeervogels terechtkwam. Daarna vertrok hij naar De Dijk en vervolgens JOS Watergraafsmeer, waar hij sinds 2018 speelt.

Tol is beter bekend onder zijn internetnaam Papa Tolletje. De voetballer drijft samen met zijn ploeggenoten het spot met het amateurvoetbal en dat slaat aan op de sociale kanalen. Zo heeft hij op zowel Instagram als TikTok zo'n 32 duizend volgers.