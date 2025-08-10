Geweldig nieuws voor Ryan Gravenberch: de Nederlandse middenvelder is vannacht vader geworden. Dat meldt Liverpool-trainer Arne Slot zondag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Crystal Palace om de Community Shield.

Zijn vriendin Cindy Peroti vierde vorige week nog haar 23e verjaardag. 'Mijn laatste verjaardag voordat ik moeder word van mijn kleine prinses.' Daarmee gaf zij al aan dat ze een dochter verwachtten. Het stel is in ieder geval al sinds 2018 samen. Toen sprak Gravenberch voor het eerst publiekelijk over Peroti.

Bij belangrijke momenten van Gravenberch is Peroti nooit ver weg. Zo deelde ze trots beelden toen Gravenberch tekende in Engeland, vierde ze prijzen mee bij Ajax en was ze supporter tijdens het EK voetbal van afgelopen zomer.

Liverpool - Crystal Palace

Liverpool begon zondag om 16.00 uur aan de wedstrijd tegen Crystal Palace om de Community Shield, een duel tussen de Engelse landskampioen en de Engelse bekerwinnaar. Slot heeft de andere Nederlanders wel in de basis gezet: Jeremie Frimpong, Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Frimpong kwam deze zomer over van Bayer Leverkusen.

Ook andere aankopen Milos Kerkez, Florian Wirtz en Hugo Ekitiké begonnen wel aan de aftrap. Bij Crystal Palace zien we ook twee oude bekenden. Borna Sosa en Walter Benitez zitten op de bank. Sosa kwam deze zomer over van Ajax, Benitez maakte transfervrij de overstap van PSV.

Ekitiké liet zichzelf al vroeg gelden met een treffer. De Franse spits scoorde binnen vijf minuten zijn eerste doelpunt voor The Reds.