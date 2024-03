Arne Slot komt met update over blessure Calvin Stengs: 'Uitslag onderzoek is positief, maar dat zegt niets over het resultaat'

Aad de Mos sprak met Sportnieuws.nl over de topper van de zondag PSV - Feyenoord. De oud-trainer van PSV verwacht een vermakelijk duel, maar ziet PSV wel in het voordeel. "Er worden bij Feyenoord nu ook wat noodgrepen gedaan", zei hij over de personele problemen bij de Rotterdammers. "Er is daar nu een kwaliteitsgebrek."