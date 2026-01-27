Arne Slot is met Liverpool bezig aan een zeer wisselvallig seizoen, zo ziet ook clubicoon én tv-analist Jamie Carragher. Hij heeft dan ook opvallende kritiek voor de Nederandse coach. "Liverpool kan met geen van hen omgaan."

De huidige landskampioen van Engeland bivakkeert momenteel op de zesde plek in de Premier League. Nadat Liverpool afgelopen zaterdag in de laatste minuut met 3-2 verloor van Bournemouth, zijn concurrenten Chelsea en Manchester United over hen heen gesprongen. Dit betekent dat de ploeg van Slot op dit moment buiten de Champions League-plaatsen staat.

'Een team in de Premier League dat niet geschikt is voor de Premier League'

Dat zou een gemis zijn, want Liverpool doet het dit seizoen juist wél heel goed in het Miljoenenbal. Daar staan ze namelijk momenteel vierde met nog een thuiswedstrijd tegen Qarabag te gaan. Eerder dit seizoen won Liverpool in Europees verband onder meer van Real Madrid en Inter. Carragher had tijdens Sky Sports' Monday Night Football een opvallende verklaring waarom Liverpool beter in Europa presteert dan in de eigen competitie.

"Ik denk dat er drie belangrijke wapens zijn in de Premier League: standaardsituaties, lange inworpen en countervoetbal", zo begon de 38-voudig international voor Engeland. "Liverpool kan met geen van hen omgaan." De ploeg van Slot krijgt dan ook opvallend veel doelpunten tegen uit standaardsituaties en scoren zelf weinig uit deze momenten.

In de Champions League zijn deze drie wapens minder prominent, zo legt Carragher uit. Volgens hem is het elftal van Liverpool beter gebouwd voor Europese wedstrijden, dan voor duels op Engelse bodem. "Wat we dus zien, is een team in de Premier League dat niet geschikt is voor de Premier League."

Xabi Alonso

Dankzij de magere resultaten in de Premier League staat Slot ook onder druk. Volgens Carragher is het voor de Nederlander belangrijk om voor volgend jaar Champions League-voetbal veilig te stellen, anders 'heeft hij geen voet meer om op te staan'. "Als kampioen, met een uitgavenpost van 450 miljoen Britse pond en de hoogste loonkosten in de Premier League, je niet kwalificeren voor de Champions League. Ik denk dat er dan serieuze vragen te stellen zijn."

Volgens meerdere bronnen zou de clubleiding van Liverpool afgelopen week gesprekken hebben gevoerd met Xabi Alonso, wie eerder deze maand de laan uit werd gestuurd bij Real Madrid, om hem te polsen over een eventuele rol als nieuwe coach. De Spanjaard, die 210 wedstrijden speelde voor de Engelse club, won in 2024 nog de Bundesliga met Bayer Leverkussen.

