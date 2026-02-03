Liverpool heeft de strijd om de handtekening van de Franse voetballer Jérémy Jacquet gewonnen. Chelsea wilde de begeerde 20-jarige verdediger van Rennes ook graag inlijven, maar Jacquet koos voor de ploeg van trainer Arne Slot.

Liverpool betaalt naar verluidt een kleine 70 miljoen euro voor de centrale verdediger, die pas 31 wedstrijden speelde in de hoofdmacht van Rennes. De regerend kampioen van de Premier League meldt op de website dat Jacquet niet onmiddellijk komt. Hij maakt het seizoen af bij zijn Franse club.

Jacquet speelde ook voor de jeugdelftallen van het Franse nationale elftal. Hij kwam vijf keer uit voor Frankrijk onder 21. In 2024 hielp hij Frankrijk onder 19 aan het Europees kampioenschap. Hij verdiende toen ook een plek in het Team van het Toernooi.

Deadline day

De winterse transferperiode liep in Engeland op maandagavond af. Crystal Palace legde op de laatste dag nog 55 miljoen euro neer voor de Noorse international Jørgen Strand Larsen. Het was de duurste aankoop ooit voor de club uit Londen. De aanvaller komt over van Wolverhampton Wanderers.

Crystal Palace trok Strand Larsen aan als vervanger voor Jean-Philippe Mateta. De huidige nummer 15 van de Premier League ging ervan uit dat de Franse spits zou tekenen bij AC Milan, maar de Italiaanse club blies de transfer op het laatste moment af. Bij medisch onderzoek bleek dat Mateta een knieblessure heeft.

De Premier League beleefde volgens de BBC een van de rustigste laatste dagen op de winterse transfermarkt met slechts zeven transfers. De markt in Engeland sloot maandag om 20.00 uur. De transferperiode in het Nederlandse betaald voetbal loopt dinsdag om 23.59 uur af.

