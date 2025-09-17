De Nederlandse trainer Arne Slot heeft een verrassende keuze gemaakt voor het eerste Champions League-duel van Liverpool. Thuis tegen Atletico Madrid krijgt de duurste Premier League-aankoop aller tijden meteen een basisplaats. Van Alexander Isak werd verwacht dat hij 'rustig' zou worden gebracht, maar in het miljardenbal mag hij meteen starten.

Na een transfersoap die bijna de hele zomer duurde, kwam de Zweedse spits Isak in de laatste dagen voor de deadline alsnog over van Newcastle United. De transfer hing al zolang in de lucht, dat al tijdens de finale van de League Cup in mei de link werd gelegd. Toch zorgde de interesse van de landskampioen van Engeland voor een onverwachtse soap. Isak hoopte snel zijn droom te kunnen realiseren, maar Newcastle lag flink dwars.

145 miljoen euro

Een van de tegenstanders van PSV in de Champions League hield de topspits vast tot er een vervanger gevonden was en ging pas akkoord met een transfer als Liverpool de portemonnee trok. Isak werd verbannen uit de selectie en moest alleen trainen. Uiteindelijk legde de club van trainer Arne Slot liefst 145 miljoen euro op tafel voor de nieuwe nummer 9. Een absoluut record in de Premier League. Nog nooit betaalde een Engelse club zóveel geld voor een speler. Eerder brak Liverpool het oude record van Moises Caicedo naar Chelsea al door het aantrekken van Florian Wirtz van Bayer Leverkusen.

Concurrentiestrijd

Newcastle United haalde van het geld de Duitser Nick Woltemade en Brentford-spits Yoane Wissa. Liverpool had ondertussen al Hugo Ekitiké van Eintracht Frankurt gehaald voor in de spits en de Fransman begon meteen voortvarend met twee goals en één assist in zijn eerste vier duels. Hij moet echter vrezen voor zijn basisplaats bij Liverpool, want nu recordaankoop Isak terug op het veld is, wordt de concurrentiestrijd moordend. Tegen Atletico mag 'de man van 145 miljoen euro' het meteen laten zien.

Meteen voor de leeuwen

Die keuze is opvallend en verrassend, want verwacht werd dat er rustig aan gedaan zou worden met Isak. Door de transfersoap heeft hij nauwelijks wedstrijdritme en trainde hij ook vooral individueel. In de interlandperiode mocht hij van de Zweedse bondscoach wel nog wat minuten maken, maar dat is ook de enige opbrengst van dit nog prille seizoen. Meteen voor de leeuwen dus.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.