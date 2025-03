Arne Slot moet één ding direct zien te regelen bij Liverpool

Een elftal is, de naam zegt het al, natuurlijk nooit geheel afhankelijk van één enkele voetballer. Maar toch: bij Liverpool steekt er iemand enorm bovenuit. En dat is Mohamed Salah, die dit seizoen al 27 goals maakte in de Premier League.

Rondom de 32-jarige topaanvaller uit Egypte speelt er al maandenlang een issue: zijn contract loopt af. Zowel Salah als Liverpool-trainer Arne Slot willen of kunnen nog weinig zeggen over de richting die de onderhandelingen uit gaan.

Volgens het Egyptische Masrawy zijn de onderhandelingen tussen club en speler de laatste dagen in een stroomversnelling geraakt. De clubleiding zou een verbeterd aanbod hebben gedaan aan de goaltjesdief.

Ook TalkSPORT meldt dat het een kwestie van tijd is tot Salah zijn handtekening onder een nieuw contract zet. Ook uit Saoedi-Arabië kwam er serieuze belangstelling voor de topspeler en het is alom bekend dat clubs uit de Saudi Pro League salarissen neer kunnen tellen waar zelfs Premier League-clubs lastig mee concurreren.

Sportnieuws.nl vroeg lezers naar hun visie op de kwestie omtrent Salah. De stelling luidt: Arne Slot moet zorgen dat Mohamed Salah langer bij Liverpool blijft. En een grote meerderheid kan zich vinden in die stelliing.

Van de ruim 2000 stemmen is 83 procent van mening dat Slot inderdaad de hele trukendoos open moet gooien om de clubtopscorer in Liverpool te houden. Daarmee sluiten deze mensen zich aan bij clubicoon Robbie Fowler, die Slot aanspoort om Salah "in hemelsnaam te geven wat hij wil".

Schema Liverpool

Woensdag 2 april komt Liverpool weer in actie, dan thuis tegen Everton in de Premier League. Sowieso zitten er alleen nog competitiewedstrijden aan te komen voor Slot en zijn mannen. In maart werden The Reds uitgeschakeld in de achtste finale van de Champions League. Het avontuur in de League Cup werd afgesloten met plek twee, na de verloren finale tegen Newcastle. In de FA Cup is Liverpool al een tijdje terug uitgeschakeld.

