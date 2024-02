Arne Slot nog altijd ziek en mist waarschijnlijk Feyenoord-Groningen

Maandagmiddag had SC Cambuur de laatste training voor de halve finale van dinsdagavond tegen NEC. Op de tribune zaten tientallen supporters, die het lang niet allemaal met elkaar eens waren. "We hebben maar een gemiddeld elftal", klonk het vanaf de tribune. "Tuurlijk niet. In de beker kan alles, man", werd fel gereageerd. De halve finale in de TOTO KNVB Beker leeft in Leeuwarden.