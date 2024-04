Arne Slot over Quilindschy Hartman: 'Zou kunnen dat hij dit kalenderjaar niet meer gaat spelen'

Arne Slot heeft donderdagavond erg slecht nieuws gegeven over Quilindschy Hartman. De trainer van Feyenoord zei in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Volendam dat hij in de rest van 2024 mogelijk niet meer in actie komt.

De linksback van Feyenoord en Oranje liep een kruisbandblessure op tegen FC Utrecht. Hij moest toen na een halfuur naar de kant. Toen werd al vrij snel duidelijk dat hij dit seizoen niet meer in actie zou komen en ook komende zomer het EK zou missen met het Nederlands elftal.

"Hij was aan een heel goed seizoen bezig", ziet ook Slot. "Hij werd door (Oranje-bondscoach, red.) Ronald Koeman opgeroepen, scoorde bij zijn debuut. Iedereen was enthousiast. Het was niet uit te sluiten dat hij een transfer zou gaan maken komende zomer."

En toen kreeg Hartman dus te maken met die ernstige blessure. In gesprek met ESPN bevestigt Slot dat het niet uit te sluiten is dat hij het hele kalenderjaar niet meer in actie komt. Dat moet een vreselijke klap zijn voor zo'n jonge speler. "Quilindschy is een hele positieve jongen. Hij was gisteren ook op de club en dan is-ie ook weer vrolijk. Maar 's avonds op de bank zal dat wel anders zijn, dat kunnen we ons allemaal wel voorstellen."

Steun vanuit Feyenoord-selectie

De selectie van Feyenoord gaf dinsdag al een eerbetoon aan Hartman, door met de groep een grote 'Q' te vormen.

Een dag later, op woensdag, liet Hartman voor het eerst wat van zich horen na het barslechte nieuws. Op Instagram schreef hij: "Dit doet pijn. Zoals altijd probeer ik de zonnige kant van de dingen te bekijken, maar het is deze keer niet makkelijk. Toch kun je erop rekenen dat ik nog sterker terug kom op het veld dan ik was. Bedankt voor jullie steun en alle berichten die ik heb ontvangen, het betekent veel voor me."

Nederlands elftal

Hartman had zichzelf in het Nederlands elftal geknokt en leek de ideale linkerwingback in de 5-3-2-opstelling van bondscoach Koeman. De teller stond in korte tijd op vier interlands, sinds hij zijn debuut maakte op 13 oktober 2023. Sinds die wedstrijd tegen Frankrijk speelde hij alles en ook als basisspeler, tot hij de laatste twee oefenwedstrijden miste wegens een lichte blessure.