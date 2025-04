Arne Slot spreekt vertwijfeling uit over 'rare' uitspraak Liverpool-legende: 'Ik snap dat hij gefrustreerd is'

Arne Slot heeft zich uitgelaten over een bijzondere uitspraak van Liverpool-legende Michael Owen. In een interview met Virgil van Dijk maakte de Engelsman de suggestie dat alléén het winnen van de Premier League een 'bittere nasmaak' zou opleveren. "Michael (Owen) heeft voor ons gespeeld, toch?"

Liverpool pakte afgelopen week opnieuw drie punten na winst op Everton en staat na dertig wedstrijden op twaalf punten afstand van nummer twee Arsenal. De League Cup-finale werd verloren van Newcastle en de club werd ook uitgeschakeld in de Champions League en FA Cup. Slot is van mening dat het kampioenschap het seizoen alsnog succesvol maakt.

'Is hij zich daar bewust van?'

"Laat me het goed begrijpen, Virgil (van Dijk, red) was een beetje gefrustreerd omdat het overkwam alsof het niet genoeg was om 'alleen maar' de Premier League te winnen? Michael (Owen) speelde voor ons, toch? Dus hij is zich ervan bewust dat we in 35 jaar de competitie maar één keer hebben gewonnen?", lachte de 46-jarige trainer.

Liverpool won in 2019 de Engelse landstitel voor het laatst. "Als je de competitie kunt winnen met deze club, dan maakt er verder niets meer uit. Als je de titel 10 keer op rij wint, dan kan ik begrijpen dat mensen zeggen: 'Oh, maar je wint alleen maar de Premier League.'"

Eens met Virgil van Dijk

Maar nu laat Slot de mening van de 45-jarige Owen links liggen. Owen speelde tussen 1996 en 2004 liefst 216 wedstrijden voor Liverpool waarin de aanvaller 118 doelpunten maakte. "Het is in mijn ogen een vreemde vraag om te stellen. Als Virgil dezelfde mening heeft, dan ben ik het met hem eens. Ik volg de Nederlandse media iets meer dan de media hier en... nee, laten we het hierbij laten!"

Liverpool speelt zondag om 15.00 uur een uitwedstrijd tegen Fulham. Volgende week krijgen The Reds Aston Villa op bezoek.

