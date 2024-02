Arne Slot terug van ziekte voor Feyenoord - FC Groningen

Feyenoord neemt het aankomende donderdag op tegen FC Groningen in de halve finale van de KNVB Beker. Trainer Arne Slot was ziek, maar is weer terug voor de bekerwedstrijd.

Afgelopen weekend moest de oefenmeester de uitwedstrijd van Feyenoord bij Almere City aan zich voorbij laten gaan wegens ziekte. Hij zat toen thuis met koorts. Dinsdag was Slot niet aanwezig op de training.

Het was de verwachting dat Siepke Hulshoff, die zondag nog voor de groep stond, ook donderdag de leiding zou hebben. Dit lijkt nu niet het geval. Volgens 1908.nl is Slot terug van ziekte en kan hij gewoon in de dugout plaatsnemen bij Feyenoord.