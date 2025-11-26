De dagen van Arne Slot lijken geteld bij Liverpool. De geplaagde Nederlandse oefenmeester zit in de hoek waar de klappen vallen. Dat bewees PSV eens te meer. De kampioen van Nederland walste met 4-1 over de kampioen van Engeland heen. Slot kan een bezoekje aan de Britse media beter vermijden.

'Een sombere avond voor Arne Slot en zijn spelers', stelt Liverpool Echo. 'Een paar boegeroepjes maken plaats voor een uitvoering van 'We love you Liverpool'. Maar er is geen ruimte meer voor een poespas', is de glasheldere boodschap. Het medium is onverbiddelijk voor Virgil van Dijk, die een 3 krijgt als cijfer. 'Een domme handsbal en een penalty die de toon zette voor de avond, gevolgd door een domme gele kaart', schrijven ze over hem.

'Slot zal snel antwoorden moeten vinden'

'Arne Slot moet vanavond misschien zijn telefoon uitzetten', waarschuwt The Sun de Nederlandse oefenmeester. 'Dat zijn NEGEN nederlagen in twaalf wedstrijden voor de regerend Premier League-winnaars. En deze voelt het ergst van allemaal', aldus Daily Mail. 'Always look on the bright side of life, zongen de PSV-fans. Ik ben bang dat ik weinig positieve dingen kan vinden bij Arne Slot en Liverpool', schreef de verslaggever van dienst.

'Liverpool thuis vernederd door PSV in horrorshow', kopt de BBC. 'De nederlaag hier zet Slot voor serieuze vragen over de huidige staat van het team en hoe hij die gaat verbeteren. Er zijn vragen over opstellingen, formaties, hart en ziel en of Slot het in zich heeft om het vertrouwen te herstellen in wat ooit een glorieuze winnende machine was en door iedereen gevreesd werd. Slot zal snel de antwoorden moeten vinden.'

