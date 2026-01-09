Declan Rice heeft zich buiten het veld in de problemen gewerkt. De middenvelder van Arsenal kwam recent in aanraking met justitie na meerdere overtredingen, met een straf die merkbare gevolgen heeft voor zijn dagelijks leven.

De 26-jarige Rice moet de komende zes maanden de auto laten staan. De Engelse international werd binnen één week twee keer betrapt op te hard rijden op dezelfde weg, vlak bij zijn woning net buiten Londen. Beide incidenten dateren van begin januari vorig jaar.

Stevige straf na twee snelheidsovertredingen

Op 3 januari werd Rice geklokt met ongeveer 60 kilometer per uur op een weg waar maximaal 48 kilometer per uur was toegestaan. Slechts vijf dagen later ging het opnieuw mis op exact dezelfde locatie: ditmaal reed hij circa 79 kilometer per uur, terwijl daar een maximum van 64 kilometer per uur gold.

De zaak kwam voor bij de rechtbank in Crawley. Rice verscheen daar niet persoonlijk, maar de rechter legde hem wel een stevige straf op. Naast een rijverbod van zes maanden kreeg hij een boete van 2185 pond opgelegd, omgerekend zo’n 2500 euro. Omdat Rice al zes strafpunten op zijn rijbewijs had staan, liep het totaal door deze overtredingen op tot vijftien punten. Dat is voldoende om zijn rijbewijs tijdelijk in te trekken.

Indrukwekkende opmars

Het incident vormt een opvallende smet op een verder succesvolle loopbaan. Rice brak door bij West Ham United, was daar aanvoerder bij de winst van de Europa Conference League en maakte in de zomer van 2023 voor een recordbedrag van 105 miljoen pond de overstap naar Arsenal. Ook bij Engeland is hij al jaren een vaste waarde.

Rice stond dinsdagavond gewoon op het veld in het Emirates Stadium voor het duel met Liverpool, dat eindigde in een doelpuntloos gelijkspel (0-0). Arsenal blijft daarmee fier aan kop van de competitie, met een voorsprong van zes punten op naaste belager Manchester City.

