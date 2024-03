Atalanta - Fiorentina uitgesteld om heel verdrietige reden

De wedstrijd in de Serie A tussen Atalanta en Fiorentina is zondagmiddag om een wel heel verdrietige reden uitgesteld. Een uur voor de wedstrijd ging er pas officieel een streep door het duel in Italië.

Reden voor de afgelasting is dat Fiorentina-directeur Giuseppe 'Joe' Barone met spoed naar het ziekenhuis in Milaan is gevlogen met een helikopter. Volgens Italiaanse media heeft de 57-jarige Barone hartfalen gehad en ligt hij momenteel in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De hele ploeg van Fiorentina was zo ontdaan door het nieuws, dat de club om uitstel vroeg. De organisatie van de Serie A ging daar al snel mee akkoord. De wedstrijd Atalanta - Fiorentina wordt dus op een ander moment gespeeld. Voorlopig gaat de aandacht naar de updates rondom de gezondheid van de Fiorentina-directeur.

📢 Si comunica che è disposto il rinvio a data da destinarsi della gara Atalanta vs Fiorentina, programmata per oggi, 17 marzo 2024 con inizio alle ore 18.00. #SerieATIM💎 — Lega Serie A (@SerieA) March 17, 2024

Bergamo, de thuisstad van Atalanta waar het duel zou plaatsvinden, ligt vlakbij Milaan. Vandaar dat Barone daar naar het ziekenhuis is gevlogen. De helikopter met Barone erin vertrok vanaf het hotel waar de ploeg bij elkaar was gekomen ter voorbereiding op het duel met Atalanta. Bij de thuisploeg staan vier Nederlanders onder contract: Mitchel Bakker, Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners.