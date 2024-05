Atalanta maakt einde aan historische reeks van 51 ongeslagen duels op rij van Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen was op weg naar een historisch seizoen, maar ziet een ongenaakbare mijlpaal in het zicht van de haven stranden. De Duitse club was 51 duels op rij zonder nederlaag en speelde in de finale van de Europa League voor duel nummer 52. Alleen werd daarin de code gekraakt.

Leverkusen sloot afgelopen weekend de Bundesliga al af met een historische prestatie. Het werd de eerste club ooit die in de Duitse competitie ongeslagen bleef. Het zette thuis tegen Augsburg de ongeslagen reeks op 51 duels, terwijl de club op 53 kon eindigen. Maar tegen Atalanta ging het voor het eerst mis dit seizoen.

De Italiaanse subtopper scoorde in de eerste helft liefst twee keer via Ademola Lookman. In het laatste kwartier maakte de Nigeriaan zijn hattrick compleet en was het ongenaakbaar geachte Leverkusen gekraakt. Zelfs de befaamde slotfase, die Leverkusen dit seizoen al menig keer redde, kon de streak niet levend houden. Atalanta won met 3-0 en eindigde daarmee dus de reeks van de Duitsers.

Historie

De teller in Leverkusen blijft steken op 51 duels op rij zonder nederlaag. Maar het verliezen van de finale zal meer pijn doen bij de Nederlander Jeremie Frimpong en de rest van zijn collega's. Zaterdag wacht nog een laatste wedstrijd, dan is de Duitse bekerfinale tegen Kaiserslautern. Wie daar ook wint, er gaat een bijzondere club Europa in.

Bochum

De eerste van 51 wedstrijden ongeslagen was de openingswedstrijd van dit seizoen. Daarvoor was Bochum de laatste tegenstander die van Leverkusen won. Dat was tijdens de laatste speeldag in de Bundesliga van vorig seizoen. Sindsdien verloor het dus geen duel meer in de Bundesliga en bleef het ook in de Duitse beker en Europa League over 90 minuten ongeslagen. Totdat Atalanta de code kraakte.