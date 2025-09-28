Feyenoord heeft ook de lastige uitwedstrijd bij FC Groningen weten te winnen. De Rotterdammers hadden het erg lastig in het Noorden, maar door een doelpunt van Ayase Ueda werd het 1-0 voor Feyenoord. Beide ploegen kregen wel te maken met een hoop blessures.

Feyenoord begon ondanks de eerdere zeges van PSV en Ajax op zaterdag als koploper aan de wedstrijd, maar toch hadden ze iets recht te zetten. Coach Robin van Persie besloot eerder deze week een b-team op te stellen in de Europa League tegen Sporting Braga en dat kwam hem duur te staan, want zijn team ging met 1-0 onderuit. Aanvoerder Sem Steijn was na afloop van die wedstrijd erg kritisch over het spel van zijn ploeg en dus was het opvallend dat hij ontbrak bij de selectie, maar al snel werd duidelijk dat de middenvelder ziek was.

FC Groningen begon aan het duel als de verrassende nummer vier. De ploeg van Dick Lukkien startte met vier zeges en twee nederlagen uitstekend in de Eredivisie. Met een zege op Feyenoord kon Groningen zelfs op hetzelfde aantal punten als Ajax komen.

Vroege domper

FC Groningen liep al vroeg tegen een vervelende domper aan. Na een eerste sprint met Leo Sauer moest Marco Rente direct de strijd staken. De vleugelverdediger voelde aan de hamstring en hij moest na twee minuten al gewisseld worden. De eerste kansjes begonnen inmiddels ook te komen. Givairo Read en Leo Sauer kregen in de eerste helft een mogelijkheid om Feyenoord op voorsprong te zetten.

Ueda helpt Feyenoord aan drie punten

Richting het eind van helft één kreeg ook Ayase Ueda een kans en aan de andere kant was ook FC Groningen een een aantal keer gevaarlijk. Toch stond de eerste helft vooral bol van blessurebehandelingen. Targhalline, Timber, Jeng, Hadj-Moussa en Resink hadden allemaal een behandeling nodig. Gescoord werd er niet in de eerste helft, maar vlak na rust was het wel direct raak voor Feyenoord. Jordan Bos leverde een puntgave voorzet af met zijn mindere rechterbeen en Ueda kopte Feyenoord op voorsprong. Voor de Japanner was het al zijn zesde goal van het seizoen.

Uiteindelijk mocht Groningen steeds meer het spel maken op jacht naar de gelijkmaker. Daardoor liet de ploeg van Lukkien wat gaten vallen in de defensie en daar probeerde Feyenoord weer in de counter van te profiteren. De Rotterdammers bleven daarmee gevaarlijk, maar scoorden niet meer. Dat was ook niet nodig, want Wellenreuther hield mede dankzij flink wat tijdrekken aan Rotterdamse zijde zijn doel schoon. De ploeg van Van Persie blijft met drie punten voorsprong op PSV de koploper van de Eredivisie.

