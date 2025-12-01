Troy Parrott was tijdens de laatste interlandperiode nog de grote held van Ierland, maar bij AZ was hij zondag de absolute schlemiel. De spits probeerde een panenka in de laatste minuut van het duel met FC Twente en met zijn misser zorgde hij eigenhandig dat de Alkmaarders een punt verloren.

In de uitwedstrijd tegen FC Twente stond AZ in blessuretijd 1-0 achter door een doelpunt van Daan Rots. De Alkmaarders kregen in de laatste minuut echter dé kans om alsnog een punt mee naar Alkmaar te nemen. Parrott mocht een penalty nemen, maar deed dat op een afschuwelijke wijze. De Ier wilde een panenka proberen, maar hij lobte de bal juist over het doel heen. Parrott werd daarna belaagd door Twente-spelers en kreeg zelfs een duw van Robin Pröpper, maar de AZ-spelers waren niet blij met hem.

Oei, oei, oei... Wat een dramatische penalty van Troy Parrott 🫣#tweaz pic.twitter.com/dkUBaiMN7g — ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2025

Maarten Martens

Na afloop werd AZ-coach Maarten Martens natuurlijk gevraagd naar de penalty van Parrott. Die noemde hij allereerst slecht afgewerkt, maar hij vertelt ook wat de spits zei in de kleedkamer. Parrott stond de pers ook niet te woord, maar nam wel zijn verantwoordelijkheid. " Hij zei dat hij verantwoordelijkheid nam voor het puntenverlies en dat is terecht. Hij kan veel beter dan dit, dat beseft hij zelf ook. Het was vandaag niet goed genoeg. We zullen er zeker nog over gaan praten."

Ierland

Het moment rond Parrott vindt enkele weken plaats na zijn heldenrol bij de nationale ploeg van Ierland. Op 16 november had het land een zege op Hongarije nodig om nog enigszins kans te maken op een ticket voor het aankomende WK. Parrott scoorde twee keer en schoot in de laatste minuten zelfs nog een derde binnen, waardoor de Ieren met 3-2 wonnen in Hongarije. Het zorgde ervoor dat Ierland achter het direct geplaatste Portugal door ging naar de play-offs voor mogelijke WK-kwalificatie.

Robin Pröpper

Niet alleen Parrott ging na afloop door het stof, ook Pröpper van Twente was niet blij met zijn duw op de Ier en bood voor de camera van ESPN zijn excuses aan. " Wat ben ik allemaal aan het doen?! De emotie komt erbij, maar achteraf denk ik: waarom? Ik moet dit niet doen. Ik snap niet waarom ik dit doe. Af en toe ben ik zo’n idioot", vertelde de ervaren verdediger van de Tukkers.

Robin Pröpper trekt boetekleed aan na gedrag richting Troy Parrott.



"Af en toe ben ik zo'n idioot."#tweaz — ESPN NL (@ESPNnl) November 30, 2025

