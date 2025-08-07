De Ballon d'Or krijgt in 2025 hoe dan ook een nieuwe winnaar. Alle eerdere winnaars zijn namelijk niet genomineerd. Twee Nederlanders maken wél kans op de eervolle prijs van beste voetballer ter wereld.

Rodri tilde de prijs in 2024 de lucht in. De controleur van Manchester City haalde zijn prijs destijds op krukken op en stond ook in de maanden daarna nog langs de zijlijn. De Spanjaard speelde vorig seizoen slechts acht wedstrijden en komt dus niet in aanmerking voor de prijs.

Wie wel kans maken op de Ballon d'Or, zijn Nederlanders Denzel Dumfries en Virgil van Dijk. Dumfries schopte het met Inter tot de finale van de Champions League. Hij zorgde in de halve finale voor sensatie, met twee goals en drie assists tegen FC Barcelona. Van Dijk won met Liverpool de Premier League.

Grootse kanshebbers

De grootste kanshebbers zijn Ousmane Dembélé (winnaar van de Champions League met Paris Saint-Germain), Raphinha, Lamine Yamal (beiden FC Barcelona) en Mohamed Salah (Liverpool). Eventueel zou Cole Palmer daarbij gerekend kunnen worden na het WK voor Clubs, dat hij won met Chelsea.

Volledige lijst genomineerden Ballon d'Or

Jude Bellingham (Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Denzel Dumfries (Inter)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (Sporting CP, nu Arsenal)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (PSG)

Harry Kane (Bayern München)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG)

Robert Lewandowski (FC Barcelona)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Lautaro Martinez (Inter)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Scott McTominay (Napoli)

Nuno Mendes (PSG)

João Neves (PSG)

Michael Olise (Bayern München)

Cole Palmer (Chelsea)

Pedri (FC Barcelona)

Declan Rice (Arsenal)

Fabian Ruiz (PSG)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, nu Liverpool)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

