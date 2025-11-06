Lamine Yamal is op achttienjarige leeftijd al dé bepalende speler van FC Barcelona. Hij heeft inmiddels al meer dan 100 wedstrijden gespeeld voor zijn club. Een aanslag op zijn lichaam zou je zeggen, zeker op die leeftijd. Er gaan ook geruchten over een chronische blessure van Yamal, maar die verwijst hij naar het rijk der fabelen.

In Spanje werd druk gespeculeerd over Yamal, die tegen Real Madrid in de verloren Clásico geen fitte indruk maakte. De media schetsten dat de sterspeler kampte met pubalgie, een blessure in het gebied rond het schaambeen die zorgt voor aanhoudende liespijn. Er werd gevreesd dat de blessure zelfs chronisch zou zijn, alleen Yamal weet van niets.

Yamal reageert op 'leugens'

Dinsdagavond na het spectaculaire gelijkspel tegen Club Brugge (3-3) in de Champions League voelde Yamal zich genoodzaakt om te reageren op de situatie. "Het gaat goed met me", vertelde hij na de wedstrijd aan verslaggevers. "Ik probeer niets te lezen. Er is veel gezegd over mijn blessure en dat ik verdrietig was. Het waren allemaal leugens. Ik wilde hard werken om terug te keren naar dit niveau, want dan voel ik me het beste en heb ik het meeste plezier."

Tijdens het duel met Club Brugge liet de jonge aanvaller echter zien dat hij topfit is, al kon hij een stunt van de Belgische ploeg niet voorkomen. Yamal was direct betrokken bij twee van de drie treffers van FC Barcelona, al ging er eentje de boeken in als eigen goal van Christos Tzolis. Het zorgt ervoor dat de superster, die dit seizoen door die liesklachten niet alles speelde, al op vijf goals en vijf assists staat in tien duels.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.