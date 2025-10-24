Nog twee dagen tot El Clásico en Lamine Yamal heeft Spaanse voetbalfans alvast iets gegeven om over te praten. Het 18-jarige wonderkind van FC Barcelona zorgde op sociale media voor opschudding met een uitspraak die Real Madrid-fans allesbehalve konden waarderen. En dat allemaal tijdens een onschuldige Twitch-stream.

Hij is pas achttien, maar al lange tijd een superster. Yamal is het gezicht van het nieuwe Barcelona - geniaal aan de bal, brutaal in zijn spel en niet bang om zichzelf te laten zien. Zijn flair en zelfvertrouwen maken hem onweerstaanbaar op het veld, maar soms ook onvoorspelbaar daarbuiten. Zo zette de Spanjaard deze week alvast de toon voor de topper zondag tegen De Koninklijke.

'Ze spelen vals'

Yamal was donderdagavond te gast bij een promotie-evenement van de Kings League, een populaire online voetbalcompetitie bedacht door oud-Barça-verdediger Gerard Piqué en streamer Ibai Llanos. In dat toernooi nemen teams van influencers, oud-profvoetballers en bekende YouTubers het tegen elkaar op, met aangepaste regels en een flinke dosis show.

De vleugelspeler, aanvoerder van het team Le Capital CF, werd tijdens de uitzending geplaagd door Ibai: of zijn team Porcinos FC hem niet deed denken aan Real Madrid? Met een brede glimlach reageerde Yamal: "Ja, natuurlijk. Ze spelen vals, ze klagen om alles…"

Spanje smult van de ophef

Wat bedoeld was als een onschuldige grap, ontplofte binnen een paar uur op sociale media. Het fragment ging razendsnel rond op X en Instagram, waar duizenden fans reageerden. Barça-supporters lachten om de plagerij, Real-fans spraken van respectloos gedrag. De timing kon ook nauwelijks gevoeliger: zondag staat in het Santiago Bernabéu de Clásico op het programma, de grootste wedstrijd van het Spaanse voetbal.

De video van de Twitch-stream haalde binnen no-time de Spaanse sportprogramma’s en talkshows. In aanloop naar de kraker tussen Real Madrid en FC Barcelona werd Yamal’s uitspraak eindeloos herhaald, geanalyseerd en becommentarieerd. Sommigen zagen het als tienerbravoure, anderen als bewijs van het vurige Barça-DNA dat door zijn aderen stroomt.

Hansi Flick looft Yamal

Binnen de club zijn ze vooral trots op zijn ontwikkeling. Trainer Hansi Flick noemde Yamal onlangs 'een voorbeeld voor zijn leeftijd' en prees zijn discipline. "Hij traint goed, werkt hard en is professioneel. Wat hij op het veld laat zien, doet hij ook op training", klinkt de Duitser. "Toch weet men bij Barça dat de jonge ster met zijn persoonlijkheid en populariteit voortdurend in de spotlights staat, en dat elke opmerking tegenwoordig wereldwijd rondgaat."

De grap van Yamal komt in een periode waarin de rivaliteit tussen Real en Barça al op scherp staat. De Negreira-zaak, de discussies over scheidsrechters en de pittige woorden van voorzitters als Laporta en Florentino Pérez hebben het klimaat verder verhit. En nu zorgt de achttienjarige sensatie nog even voor een extra vonkje in de Clásico-week. Zondag om 16.15 uur trappen Real en Barça af in Madrid, met Frenkie de Jong aan de aftrap.

