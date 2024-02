Barcelona zet Getafe opzij, mede door goal Frenkie de Jong, en staat tweede in LaLiga

Barcelona heeft zaterdag in eigen huis Getafe naar huis gestuurd met een nederlaag: 4-0. Frenkie de Jong stond als rechtermiddenvelder in de basis en maakte de derde treffer van de middag. Barca klimt naar plek twee in LaLiga, wel met één duel meer gespeeld dan Girona.

Man van de wedstrijd was Raphinha. De 27-jarige Braziliaan zette de eerste goal op het scorebord en was bij de treffer van De Jong de assistgever. Tussendoor zorgde João Félix voor de tweede goal. De huurling van Atlético Madrid moet het bij de Spaanse club doen met invalbeurten, maar stond zowaar weer eens in de basis. Het slotakkoord kwam van invaller Fermín López.

Goal Frenkie de Jong

Frenkie de Jong is geen goalmachine, da's bekend. Hij maakt zich dienstbaar aan zijn team, of dat nou Barcelona of Oranje is. Ook ditmaal leek hij helemaal niet te jagen op een treffer. Vanaf eigen helft zette hij een rush in en speelde hij de bal af.

Raphinha leek voorbestemd om het net te vinden, maar hij kwam met de bal aan zijn voet in de zestien van Getafe wat ongelukkig uit: hij stond met zijn rug naar de goal. Hij zag De Jong en dacht: oké, doe jij het dan maar jongen. De Jong kon eenvoudig binnen prikken.

Bekijk de goal

𝐃𝐞 𝐉𝐨𝐧𝐠 met de 3-0!

De Nederlander vergroot de voorsprong met nóg een goal tegen het zwakke Getafe. Het gaat Barcelona makkelijk af! ✨#ZiggoSport #LaLiga #BarçaGetafe pic.twitter.com/ZWClVNFf6l — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 24, 2024